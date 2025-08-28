Десять бойцов из Адыгеи убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евгений Ващенко, Андрей Стаценко, Александр Рудь, Мурат Хачекожев, Алексей Кочкалов, Аслан Шогенов, Сергей Руденко, Александр Миргородский, Константин Холстинин и Тынгиз Бочков убиты в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 109 бойцов из Адыгеи.

Сержант Ващенко Евгений, младшие сержанты Стаценко Андрей и Рудь Александр, рядовой Хачекожев Мурат и ефрейтор Кочкалов Алексей, сообщил глава Майкопа Алексей Митрофанов в своем Telegram-канале.

Ранее власти города сообщали, что в военной операции на Украине убиты Аслан Шогенов, лейтенант Сергей Руденко, рядовой Александр Миргородский и гвардии рядовой Константин Холстинин и Тынгиз Бочков.

Таким образом, число военных из Адыгеи, официально признанных убитыми в военной операции, достигло 109. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.