×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:46, 28 августа 2025

Десять бойцов из Адыгеи убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евгений Ващенко, Андрей Стаценко, Александр Рудь, Мурат Хачекожев, Алексей Кочкалов, Аслан Шогенов, Сергей Руденко, Александр Миргородский, Константин Холстинин и Тынгиз Бочков убиты в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 109 бойцов из Адыгеи.

Сержант Ващенко Евгений, младшие сержанты Стаценко Андрей и Рудь Александр, рядовой Хачекожев Мурат и ефрейтор Кочкалов Алексей, сообщил глава Майкопа Алексей Митрофанов в своем Telegram-канале.

Ранее власти города сообщали, что в  военной операции на Украине убиты Аслан Шогенов, лейтенант Сергей Руденко, рядовой Александр Миргородский и гвардии рядовой Константин Холстинин и  Тынгиз Бочков. 

Таким образом, число военных из Адыгеи, официально признанных убитыми в военной операции, достигло 109. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
04:52, 28 августа 2025
Пожар возник в городе Петров Вал во время атаки дронов
00:56, 28 августа 2025
Девять дронов сбиты над Ростовской областью и Черным морем
23:15, 27 августа 2025
Трое нацболов задержаны на акции возле консульства Азербайджана
19:59, 27 августа 2025
Двое военных осуждены в Нальчике за неявку в воинскую часть
17:31, 27 августа 2025
Житель Краснодарского края осужден за госизмену
23:03, 26 августа 2025
Главу кубанского ДОСААФ арестовали в Москве
Все события дня
Новости
Военный на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:54, 25 августа 2025
Контрактник из Адыгеи убит в военной операции
Мать одного из бойцов с наградой сына. Скриншот фото администрации Тахтамукайского района от 20.08.25, https://t.me/tahtamukay/11446.
23:33, 20 августа 2025
Три бойца из Адыгеи убиты в военной операции
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
22:55, 19 августа 2025
Признанные человеческие потери юга России на Украине превысили 7250
Крыша после пожара. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
15:43, 17 августа 2025
Погорельцы из Майкопа стали возвращаться в свои квартиры
Российские бойцы. Скриншот фото Минобороны России от 13.08.25, https://t.me/mod_russia/55508.
10:15, 16 августа 2025
Власти признали убитыми более 7200 бойцов с юга России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Фото
17:29, 8 апреля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
адыгская этническая музыка - видео
Фото
12:15, 28 марта 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о рассказе адыгейского автора про умыкание невесты в наши дни
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
11:55, 25 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
черкесское кантри
Фото
16:46, 31 августа 2024
BERG...man Tbilisi
23
Вербовщик террористов, задержанный в Адыгее, планировал бежать в Турцию?
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Фото
17:29, 8 апреля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
адыгская этническая музыка - видео
Фото
12:15, 28 марта 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о рассказе адыгейского автора про умыкание невесты в наши дни
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Протестная акция в Тбилиси. 6 декабря 2025 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
27 августа 2025, 14:50
Aрестованы счета семи грузинских неправительственных организаций

Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА. 27 августа 2025 г. Фото: правительства РО https://www.1rnd.ru/
27 августа 2025, 12:53
Жильцы 18 домов в Ростовской области сообщили о поврежденном жилье после атаки БПЛА

Задержанный волгоградец. 27 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/tass_agency/333789
27 августа 2025, 09:57
Волгоградец задержан за подготовку удара по военному аэродрому

Портреты Гусейна и Зияддина Сафаровых. Фото: https://oxu.az/ru/obshestvo/tela-bratev-safarovyh-ubityh-omonovcami-v-rossii-dostavleny-v-agdzhabedinskij-rajon
26 августа 2025, 19:52
Журналисты узнали о надругательстве над убитыми на Урале азербайджанцами

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше