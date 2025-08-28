×

Главная   /   Лента новостей
09:47, 28 августа 2025

Два комбатанта из Карачаево-Черкесии убиты в ходе боевых действий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Новосельцев и Расул Шидаков убиты в ходе СВО. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 152 убитых там жителей Карачаево-Черкесии. 

Как писал "Кавказский узел", к 27 августа официальные власти и представители силовых структур признали убитыми в боевых действиях на Украине не менее 150 военнослужащих из Карачаево-Черкесии. 

Семьям убитых Аслана Абайханова, Андрея Новосельцева и Расула Шидаков  Рамазан Салпагаров вручены ордена Мужества, сообщила администрация Карачаевского городского округа в своем телеграм-канале. Биографических подробностей и дат смерти военных в сообщении не приводится.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 152 бойца из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции.

Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

