26 азербайджанских семей вернулись в село в Агдеринском районе

В село Колатаг вернулись 26 семей бывших беженцев, им вручили ключи от квартир.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа власти Азербайджана отчитались о возвращении в село Ханюрду 19 семей бывших вынужденных переселенцев, они получили ключи от квартир.

В село Колатаг Агдеринского района возвратились 26 семей бывших вынужденных переселенцев. Они проживали в разных регионах Азербайджана, преимущественно в санаториях, общежитиях, административных зданиях, пишет 16 августа Oxu.az.

После прибытия им вручили ключи от новых квартир.

Напомним, 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.