Защита 90-летнего жителя Кубани назвала сфабрикованным обвинение в развратных действиях

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Подростки обвинили в развратных действиях 90-летнего жителя Кубани, который справлял нужду недалеко своей дачи. Мужчина, который слеп на один глаз, утверждает, что не видел подростков на пирсе в 20 метрах от него.

Интересы пенсионера представляет кубанский адвокат Алексей Аванесян. Следственные органы возбудили против 90-летнего мужчины уголовное дело о развратных действиях и угрожали ему арестом, но в результате отпустили под подписку о невыезде.

Обвиняемый страдает от аденомы простаты и хронического недержания мочи, в связи с чем по дороге к дачному дому ему пришлось найти безлюдное место, чтобы справить нужду. Пенсионер слеп на один глаз, а вторым видит только на 10 процентов, говорится в сообщении проекта "Слово защите".

Пост с короткой видеозаписью, обвиняющий мужчину в развратных действиях, был опубликован в начале июня в Telegram-канале станицы Динской “Типичная Динская”. Автор публикации, девочка-подросток, утверждает, что мужчина якобы мастурбировал в присутствии четверых несовершеннолетних - ее самой и ее подруг, когда они отдыхали на пирсе.

Пост сопровождается восьмисекундным видео, снятым с помощью зума - на нем видно, что мужчина стоит за деревом, но невозможно рассмотреть, что именно он делает.

По словам Аванесяна, из-за публикации пенсионер столкнулся с давлением и угрозами, а впоследствии мать одной из девочек обратилась в Следком с заявлением. Силовики возбудили дело о развратных действиях и вынуждали пенсионера признать вину, однако он вину не признает. Пенсионер написал обращение на имя главы Следственного комитета, в котором рассказал о своих болезнях.

В публикации подростка утверждается, что девочки позвали знакомых мальчиков, которые подошли к мужчине и услышали от него, что он просто пытался сходить в туалет. Сам мужчина не помнит, чтобы к нему кто-либо подходил в тот момент. Как отмечает защитник, пенсионер ежедневно утром ходит этим маршрутом из своего дома к даче, чтобы покормить там кур.

Следователь по делу отказал адвокату Аванесяну в ознакомлении с оригиналом видео, которое перед публикацией подверглось изменениям. При этом следователь назначил экспертизу обвиняемого, которая должна выявить у пенсионера склонность к педофилии, однако методик, позволяющих уверенно подтвердить такую склонность при одном эпизоде обвинения, не существует, отмечает адвокат.

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