Трое военных с Кубани убиты на Украине

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Олег Голубятников, Николай Васильев-Королев и Валентин Мозговой из Кореновского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 775 военнослужащих из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 6 июля власти официально назвали имена как минимум 772 бойцов из Краснодарского края, убитых на Украине.

Имена еще троих убитых на Украине военных с Кубани назвал глава Кореновского района Сергей Голобородько, сообщая о вручении их родственникам посмертных наград.

Ефрейтор Олег Голубятников награжден посмертно Георгиевским крестом, старший сержант Николай Васильев-Королев и рядовой Валентин Мозговой - орденами Мужества, следует из публикации в официальном Telegram-канале чиновника. Биографические данные убитых в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 775 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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