Семь бойцов из Новороссийска убиты в военной операции
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Павел Назаров, Кирилл Часовских, Валерий Петраш, Илья Ягодкин, Павел Тимофеев, Дмитрий Терещенко, Сергей Васильков убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 772 бойца из Краснодарского края.
Как писал "Кавказский узел", к 30 июня официально признаны убитыми как минимум 765 бойцов из Краснодарского края.
Улица в станице Натухаевской получила имя Павла Назарова, убитого в ходе военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.
Майор Кирилл Часовских был убит 19 октября 2023 года в Запорожской области, полковник Валерий Петраш в сентябре 2023 года убит при огневой атаке на передовой пункт управления, разведчик Илья Ягодкин убит в июне 2023 года во время боя за удержание острова в устье Днепра, говорится в других сообщениях главы города.
Также убиты ефрейтор Павел Тимофеев, старший лейтенант Дмитрий Терещенко, рядовой Сергей Васильков.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 772 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.
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