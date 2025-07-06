Семь бойцов из Новороссийска убиты в военной операции

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Павел Назаров, Кирилл Часовских, Валерий Петраш, Илья Ягодкин, Павел Тимофеев, Дмитрий Терещенко, Сергей Васильков убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 772 бойца из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 30 июня официально признаны убитыми как минимум 765 бойцов из Краснодарского края.

Улица в станице Натухаевской получила имя Павла Назарова, убитого в ходе военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Майор Кирилл Часовских был убит 19 октября 2023 года в Запорожской области, полковник Валерий Петраш в сентябре 2023 года убит при огневой атаке на передовой пункт управления, разведчик Илья Ягодкин убит в июне 2023 года во время боя за удержание острова в устье Днепра, говорится в других сообщениях главы города.

Также убиты ефрейтор Павел Тимофеев, старший лейтенант Дмитрий Терещенко, рядовой Сергей Васильков.

Свыше 6950 военных с юга России признаны убитыми на Украине Чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 3479 бойцов из ЮФО и 3473 – из СКФО.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 772 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.