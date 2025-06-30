Контрактник с Кубани убит на Украине

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Максим Слюсарь убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 765 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 25 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 764 бойцов из Краснодарского края.

В военной операции убит контрактник Максим Слюсарь из Брюховецкого района Кубани, сообщил 29 июня в своем телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Гимбатов.

"Отслужил срочную в погранвойсках – с отличием окончил Учебный пограничный центр в Геленджике, служил в Новороссийском, а потом Железноводском погранотряде. Затем честно трудился. Сперва водителем, а потом инспектором безопасности в «Кубань-Агро»", - приводится в публикации биография убитого.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 765 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.