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13:24, 30 июня 2025

Военный из Северной Осетии убит в ходе боевых действий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Туаев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 454 бойца из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 28 июня власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 453 бойцов из Северной Осетии.

Алексей Туаев убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Ардонского района в своем Telegram-канале. Сообщается, что убитому было 37  лет, он был отцом двух детей. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 454 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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