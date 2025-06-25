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03:22, 25 июня 2025

Названы имена четверых убитых на Украине военных из Северной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арсен Бетеев, Джемал Ханикашвили, Алан Бедоев и Сако Кенкадзе из Эльхотово убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 452 убитых там военных из Северной Осетии. 

Как писал "Кавказский узел", к 22 июня власти официально признали убитыми на Украине не менее 6902 бойцов с юга России, в том числе 448 - из Северной Осетии. 

Имена четверых военных, убитых на Украине, обнародовала администрация селения Эльхотово в Кировском районе Северной Осетии. 

По информации чиновников, 25-летний уроженец Эльхотово Арсен Бетеев был убит в зоне боевых действий на Украине в 2025 году и посмертно награжден орденом Мужества. Еще один уроженец села, 45-летний Джемал Ханикашвили, был убит на Украине в 2024 году.

Еще два жителя Эльхотово, 37-летний Алан Бедоев и 36-летний Сако Кенкадзе, были убиты на Украине в 2023 году летом 2023 года. Кенкадзе к тому моменту больше года участвовал в боевых действиях.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 452 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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