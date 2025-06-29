Арестованный в Баку активист Велиев пожаловался на пытки

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Бывший председатель "Союза молодых ветеранов" Гаджи Велиев, арестованный в Баку по обвинению в хулиганстве, сообщил родственникам, что получил травму в результате пыток. Ухудшение состояния Велиева встревожило его близких.

Гаджи Велиев, участник второй карабахской войны и бывший председатель уже несуществующего "Союза молодых ветеранов", рассказал по телефону родственникам, что подвергся пыткам в тюрьме.

По их словам, Гаджи Велиев получил черепно-мозговую травму, и из-за этого ему было трудно говорить. Родственники обеспокоены его состоянием. Пенитенциарная служба не прокомментировала информацию Велиева, сообщило 28 июня Meydan TV.

Гаджи Велиев - инвалид II группы, он освещал проблемы военнослужащих, потерявших здоровье в боях, и семей погибших военных. 18 марта 2025 года он заявил, что ветераны, занимающиеся уличной торговлей, подвергаются давлению полиции, а 31 марта сотрудники полиции задержали Велиева.

Ему инкриминированы хулиганство и умышленное уничтожение или повреждение имущества. Гаджи Велиев отвергает обвинения.

Карабах: хроника войны-2020 и ее последствий В ноябре 2021 года президенты Азербайджана, Армении и России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. Сводки боев и военного положения, потери в людях и технике и другие связанные события - в обновляемой хронике «Кавказского узла».

"Союз молодых ветеранов" был создан в 2021 году при общественном объединении «Ветераны Карабаха». 28 мая 2025 года организация прекратила деятельность, отмечается в публикации.

Гаджи Велиев 1 апреля был заключен под стражу. 20 июня районный суд в Баку продлил срок его ареста на два месяца, сообщило в тот же день Oxu.Az.

"Кавказский узел" писал, что живущие в Азербайджане ветераны карабахской войны неоднократно жаловались на недостаточное внимание властей к их проблемам. Так, 2 июня 2022 года ветераны войны на акции протеста заявили о формализме чиновников, ответственных за работу медико-социальных комиссий, и пожаловались на отказы в назначении инвалидности.

28 марта того же года участники акции протеста в Баку заявили, что Минобороны не присваивает им статус ветеранов боевых действий в Нагорном Карабахе, что лишает их права на льготы. В июле 2022 года в ожоговом центре скончался участник карабахской войны Эльвин Джафаров, госпитализированный после попытки суицида перед зданием районной власти в Азербайджане.

Родственники Джафарова назвали причиной его самоубийства невнимание властей к проблемам ветерана. Чиновники отвергли эту версию, однако представители общественных организаций подтвердили, что исполнительная власть в Азербайджане плохо справляется с решением проблем ветеранов и инвалидов войн.

Ветеранам карабахской войны и членам семей погибших власти Азербайджана предлагают низкооплачиваемую работу строителей и официантов, а владельцев автомобилей и земельных участков отказываются признать безработными, пожаловались в октябре 2021 года участники боевых действий. Государству следует расширить возможности ветеранов для получения высшего образования, чтобы решить проблему безработицы, указали они.