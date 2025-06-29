Арестованный в Баку активист Велиев пожаловался на пытки
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Бывший председатель "Союза молодых ветеранов" Гаджи Велиев, арестованный в Баку по обвинению в хулиганстве, сообщил родственникам, что получил травму в результате пыток. Ухудшение состояния Велиева встревожило его близких.
Гаджи Велиев, участник второй карабахской войны и бывший председатель уже несуществующего "Союза молодых ветеранов", рассказал по телефону родственникам, что подвергся пыткам в тюрьме.
По их словам, Гаджи Велиев получил черепно-мозговую травму, и из-за этого ему было трудно говорить. Родственники обеспокоены его состоянием. Пенитенциарная служба не прокомментировала информацию Велиева, сообщило 28 июня Meydan TV.
Гаджи Велиев - инвалид II группы, он освещал проблемы военнослужащих, потерявших здоровье в боях, и семей погибших военных. 18 марта 2025 года он заявил, что ветераны, занимающиеся уличной торговлей, подвергаются давлению полиции, а 31 марта сотрудники полиции задержали Велиева.
Ему инкриминированы хулиганство и умышленное уничтожение или повреждение имущества. Гаджи Велиев отвергает обвинения.
"Союз молодых ветеранов" был создан в 2021 году при общественном объединении «Ветераны Карабаха». 28 мая 2025 года организация прекратила деятельность, отмечается в публикации.
Гаджи Велиев 1 апреля был заключен под стражу. 20 июня районный суд в Баку продлил срок его ареста на два месяца, сообщило в тот же день Oxu.Az.
"Кавказский узел" писал, что живущие в Азербайджане ветераны карабахской войны неоднократно жаловались на недостаточное внимание властей к их проблемам. Так, 2 июня 2022 года ветераны войны на акции протеста заявили о формализме чиновников, ответственных за работу медико-социальных комиссий, и пожаловались на отказы в назначении инвалидности.
28 марта того же года участники акции протеста в Баку заявили, что Минобороны не присваивает им статус ветеранов боевых действий в Нагорном Карабахе, что лишает их права на льготы. В июле 2022 года в ожоговом центре скончался участник карабахской войны Эльвин Джафаров, госпитализированный после попытки суицида перед зданием районной власти в Азербайджане.
Родственники Джафарова назвали причиной его самоубийства невнимание властей к проблемам ветерана. Чиновники отвергли эту версию, однако представители общественных организаций подтвердили, что исполнительная власть в Азербайджане плохо справляется с решением проблем ветеранов и инвалидов войн.
Ветеранам карабахской войны и членам семей погибших власти Азербайджана предлагают низкооплачиваемую работу строителей и официантов, а владельцев автомобилей и земельных участков отказываются признать безработными, пожаловались в октябре 2021 года участники боевых действий. Государству следует расширить возможности ветеранов для получения высшего образования, чтобы решить проблему безработицы, указали они.
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