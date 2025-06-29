Вынесен приговор по делу о покушении на Шерипа Алихаджиева

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Суд вынес приговор двоим фигурантам дела о покушении на бывшего вице-премьера Ингушетии, помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, признав их заказчиком и исполнителем.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября 2024 года силовики отчитались о задержании предполагаемых заказчика и исполнителя покушения на бывшего вице-премьера Ингушетии Шерипа Алихаджиева. Обвинение в организации покушения на бывшего вице-премьера Ингушетии Шерипа Алихаджиева было предъявлено уроженцу Чечни Баширу Омарходжаеву, а в попытке убийства Алихаджиева - гражданину Украины Василию Коновалову.

10 октября 2024 года Алихаджиев был обстрелян на веранде своего дома в подмосковном Одинцово, две пули попали в него. Алихаджиев был госпитализирован. По версии следствия, в сентябре заказчик убийства обратился к знакомому, с которым отбывал наказание в местах лишения свободы, и пообещал 20 миллионов рублей за убийство Алихаджиева, передав предоплату в 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем и информацию о жертве. Нанятый исполнитель в течение месяца наблюдал за Алихаджиевым, заявили следователи.

Суд приговорил к 13 и 12 годам колонии строгого режима двух фигурантов дела о покушении на убийство Шерипа Алихаджиева, передает сегодня РИА "Новости" со ссылкой на судебные документы.

Напомним, что Алихаджиев ранее занимал должность зампредседателя правительства Ингушетии, на которую был назначен в апреле 2007 года. С 1996 по 2004 год он работал главой администрации Шалинского, одновременно занимал должность первого заместителя председателя госсовета Чечни.

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