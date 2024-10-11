Критиковавшийся Кадыровым Алихаджиев госпитализирован с двумя ранениями

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Бывший вице-премьер Ингушетии Шерип Алихаджиев госпитализирован с двумя огнестрельными ранениями, возбуждено дело о попытке убийства, отчитался Следком. По данным источника, покушение на Алихаджиева, которого Рамзан Кадыров объявлял преступником, было спланированным.

Как писал "Кавказский узел", в подмосковном Одинцово было совершено покушение на 58-летнего Шерипа Алихаджиева, который в последние годы работал помощником одного из депутатов Госдумы. Неизвестный выстрелил в Алихаджиева четыре раза и скрылся, Алихаджиев госпитализирован и находится в реанимации, сообщили сегодня источники.

Шерип Алихаджиев ранее занимал должность зампредседателя правительства Ингушетии, на которую был назначен в апреле 2007 года.

Нападение расследуется по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщило сегодня в своем телеграм-канале управление СКР по Москве и Московской области.

"По данным следствия, 10 октября 2024 года неизвестный, находясь на веранде дома в дер. Лапино г.о. Одинцово, произвел не менее 4 выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в собственника домовладения, причинив ему 2 огнестрельных ранения. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение, где находится в реанимации", - приводится в публикации версия следствия.

Следователи продолжают осмотр места происшествия, там изъяты гильзы, пули и смывы, говорится в сообщении. Публикация проиллюстрирована видеороликом, записанным в темное время суток. На кадрах видно, как сотрудник СКР ходит по частному дому с металлоискателем и находит пулю, застрявшую в косяке межкомнатной двери. Также на видео показаны кадры с разбитым пулями стеклом.

Имеются основания полагать, что покушение было спланировано

Покушение на помощника депутата Госдумы было спланированным, сообщил источник в правоохранительных органах. "Имеются основания полагать, что покушение было спланировано и заранее подготовлено: нападавший дождался, пока Алихаджиев будет дома один, проник на территорию и [после покушения] покинул поселок, предварительно, незамеченным", - приводит сегодня его слова ТАСС.

В 2000-х годах Алихаджиев работал в Чечне, а глава республики Рамзан Кадыров называл его преступником, напомнило сегодня издание "Лента.ру".

"Я точно знаю [в Ингушетии] одного преступника из ЧР - это бывший глава Шалинского района Шерип Алихаджиев. В данное время он проходит у нас по уголовному делу, однако в то же время является заместителем председателя правительства Ингушетии", - привело 30 августа 2007 года ИА "Грозный-информ" слова Рамзана Кадырова, сказанные журналистам о ситуации в Ингушетии.

Шерип Алихаджиев родился в 1966 году в Шали, с 1996 по 2004 год работал главой администрации Шалинского района, одновременно занимал должность первого заместителя председателя госсовета Чечни, сообщает сегодня "Коммерсант".

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