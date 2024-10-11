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11:11, 11 октября 2024

Источники сообщили о покушении на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Подмосковье совершено покушение на бывшего заместителя председателя правительства Ингушетии Шерипа Аликхаджиева.

Как сообщал "Кавказский узел", Шерип Алихаджиев ранее занимал должность заместителя председателя правительства Ингушетии.

По данным издания "Коммерсант", покушение на Шерипа Аликхаджиева совершено в Одинцово. Неизвестный выстрелил в него четыре раза и скрылся. Аликхаджиев госпитализирован. Он находится в реанимации, со ссылкой на источник в СКР сообщило сегодня издание.

Покушение произошло накануне вечером. 58-летний Шерип Алихаджиев отдыхал на веранде у себя дома в деревне Лапино, пишет телеграм-канал SHOT.

Последние годы работал помощником одного из депутатов Госдумы, информирует Life.

"Кавказский узел" также сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с силовиками 9 октября, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова, призвав их доказать непричастность к заказу на убийство самого Кадырова, и предупредил их о готовности объявить кровную месть.

Автор: "Кавказский узел"

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