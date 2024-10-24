Арестованы обвиняемые в покушении на Алихаджиева

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Суд поместил под стражу на срок до 10 декабря предполагаемых заказчика и исполнителя покушения на бывшего вице-премьера Ингушетии Шерипа Алихаджиева.

Как информировал "Кавказский узел", 22 октября силовики отчитались о задержании предполагаемых заказчика и исполнителя покушения на бывшего вице-премьера Ингушетии Шерипа Алихаджиева. Обвинение в организации покушения на бывшего вице-премьера Ингушетии Шерипа Алихаджиева предъявлено уроженцу Чечни Баширу Омарходжаеву, а в попытке убийства Алихаджиева обвинен гражданин Украины Василий Коновалов.

Суд отправил под стражу обвиняемых по делу о покушении на Шерипа Алихаджиева, сообщило следственное управление СКР по Московской области.

"По ходатайству следствия судом в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стажу до 10.12.2024 года включительно", – сказано в сообщении.

Напомним, 10 октября Алихаджиев был обстрелян на веранде своего дома в подмосковном Одинцово, две пули попали в него. Алихаджиев был госпитализирован.

По версии следствия, в сентябре заказчик убийства обратился к знакомому, с которым отбывал наказание в местах лишения свободы, и пообещал 20 миллионов рублей за убийство Алихаджиева, передав предоплату в 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем и информацию о жертве. Нанятый исполнитель в течение месяца наблюдал за Алихаджиевым, заявили следователи.

"Кавказский узел" также писал, что Шерип Алихаджиев ранее занимал должность зампредседателя правительства Ингушетии, на которую был назначен в апреле 2007 года.

Алихаджиев родился в 1966 году в Шали, с 1996 по 2004 год работал главой администрации Шалинского района, одновременно занимал должность первого заместителя председателя госсовета Чечни.

В 2007 году глава Чечни Рамзан Кадыров объявил Алихаджиева "преступником". "Я точно знаю [в Ингушетии] одного преступника из ЧР - это бывший глава Шалинского района Шерип Алихаджиев. В данное время он проходит у нас по уголовному делу, однако в то же время является заместителем председателя правительства Ингушетии", – привело 30 августа 2007 года ИА "Грозный-информ" слова Кадырова.

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