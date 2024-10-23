RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:38, 23 октября 2024

Уроженец Чечни обвинен в организации покушения на Алихаджиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обвинение в организации покушения на бывшего вице-премьера Ингушетии Шерипа Алихаджиева предъявлено уроженцу Чечни Баширу Омарходжаеву, а в попытке убийства Алихаджиева обвинен гражданин Украины Василий Коновалов.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября силовики отчитались о задержании предполагаемых заказчика и исполнителя покушения на Шерипа Алихаджиева.

По версии следствия, в сентябре заказчик убийства обратился к знакомому, с которым отбывал наказание в местах лишения свободы, и пообещал 20 миллионов рублей за убийство Алихаджиева, передав предоплату в 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем и информацию о жертве. Нанятый исполнитель в течение месяца наблюдал за Алихаджиевым, заявили следователи. 10 октября Алихаджиев был обстрелян на веранде своего дома в подмосковном Одинцово, две пули попали в него. Алихаджиев был госпитализирован.

Обвинения в покушении на убийство Алихаджиева и незаконном обороте оружия предъявлены неработающему гражданину Украины Василию Коновалову и индивидуальному предпринимателю из Чечни Баширу Омарходжаеву, сообщил вечером 22 октября "Коммерсант".

На допросе Василий Коновалов сообщил, что Башир Омарходжаев поручил ему убийство Алихаджиева, с котором "что-то не поделил", когда Алихаджиев был вице-премьером Ингушетии.

По словам Василия Коновалова, 10 октября у Шерипа Алихаджиева собрались гости, за действиями которых он наблюдал из-за деревьев. Вечером, когда гости разъехались, Коновалов подошел к веранде, где находился Шерип Алихаджиев, и открыл по нему стрельбу из пистолета.

Василия Коновалова задержали на Ярославском вокзале Москвы после того, как оперативники опросили гостей и соседей Алихаджиева, отсмотрели записи видеокамер и получили биллинг телефонных соединений в районе места происшествия.

Башира Омарходжаева задержали в Новой Москве. Он отрицает свою причастность к покушению, пишет издание.

Напомним, Шерип Алихаджиев ранее занимал должность зампредседателя правительства Ингушетии, на которую был назначен в апреле 2007 года.

Шерип Алихаджиев родился в 1966 году в Шали, с 1996 по 2004 год работал главой администрации Шалинского района, одновременно занимал должность первого заместителя председателя госсовета Чечни.

В 2007 году Рамзан Кадыров объявил Алихаджиева "преступником". "Я точно знаю [в Ингушетии] одного преступника из ЧР - это бывший глава Шалинского района Шерип Алихаджиев. В данное время он проходит у нас по уголовному делу, однако в то же время является заместителем председателя правительства Ингушетии", - привело 30 августа 2007 года ИА "Грозный-информ" слова Рамзана Кадырова.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:54, 23 октября 2024
Сотрудники ветцентра в Кабардино-Балкарии добились выплаты зарплат
06:56, 23 октября 2024
Военнослужащий из Камышина убит на Украине
03:59, 23 октября 2024
Четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью
19:53, 22 октября 2024
Два жителя Волгоградской области лишены гражданства за уклонение от воинского учета
15:27, 22 октября 2024
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
13:51, 22 октября 2024
Блогер из Башкортостана осужден за видео о монументе "Родина-мать зовет!"
Все события дня
Новости
Кабардино-Балкарский центр ветеринарной медицины. Фото: https://nalchik.fooby.ru/company/gku-kabardino-balkarskiy-tsentr-veterinarnoy-meditsiny-4964699
23 октября 2024, 10:54
Сотрудники ветцентра в Кабардино-Балкарии добились выплаты зарплат
Здание парламента Армении. Фото "Кавказского Узла"
23 октября 2024, 10:10
Парламент Армении ратифицировал регламент комиссии по делимитации границы
Курбан Далгатов. Фото: https://t.me/abd_shml/348
23 октября 2024, 09:22
Близкие Далгатова выступили против соглашения с обвиняемым
Рауф Арашуков в колонии. Стопкадр из съемки ФСБ России
23 октября 2024, 08:39
Адвокат заподозрен в передаче взятки Арашукова силовику
Адвокат Сергей Костюк и дольщица Алла Соболева. Скриншот ютуб-канала "С открытым забралом"
23 октября 2024, 07:55
Сочинский застройщик в суде объяснил претензии к дольщице Соболевой
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:14, 17 октября 2024
BERG...man Tbilisi
40
Кремль отреагировал на угрозы кровной мести, посоветовав обратиться в полицию
Фото
08:12, 13 октября 2024
BERG...man Tbilisi
70
Победа Бетербиева - подарок всему чеченскому народу: Рамзан Кадыров
Фото
10:38, 11 октября 2024
BERG...man Tbilisi
32
Кто пытался и пытается "качнуть" C. Кавказ изнутри и снаружи? Кадыров, Ингушетия: причина и следствие
Все блоги
Справочник
Театральный центр на Дубровке. Москва, октябрь 2002 г. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия" http://er.ru/news/64182/ Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Блогеры
Фото
15:20, 19 октября 2024
BERG...man Tbilisi
47
Бетербиев о мастере спорта Кадырове
Фото
09:14, 17 октября 2024
BERG...man Tbilisi
40
Кремль отреагировал на угрозы кровной мести, посоветовав обратиться в полицию
Фото
08:12, 13 октября 2024
BERG...man Tbilisi
70
Победа Бетербиева - подарок всему чеченскому народу: Рамзан Кадыров
Фото
10:38, 11 октября 2024
BERG...man Tbilisi
32
Кто пытался и пытается "качнуть" C. Кавказ изнутри и снаружи? Кадыров, Ингушетия: причина и следствие
Фото
12:53, 10 октября 2024
BERG...man Tbilisi
49
Кадыров не сдаётся по Wildberries и грозит кровной местью Керимову и не только?
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Азиз Оруджев. Фото: www.zdg.md https://www.zdg.md/ru/?p=16406
22 октября 2024, 21:39
Супруга Азиза Оруджева потребовала обеспечить ему срочное лечение

Полиция Армении. Фото: https://armedia.am/rus/news/59861/policiya-armenii-priziyvaet-zhurnalistov-nakhodyashchikhsya-na-meste-provedeniya-sobraniya-soblyudat-razumnuyu-distanciyu-novoe-zayavlenie.html
22 октября 2024, 17:08
Армянские юристы сочли риск преследования одним из препятствий экстрадиции россиян

Рауф Арашуков. Фото пресс-службы Совета Федерации
22 октября 2024, 13:11
Рауф Арашуков обвинен в даче крупной взятки сотрудникам колонии

Парламент Грузии. Фото: report.az https://report.az/ru/v-regione/parlament-gruzii-10-go-sozyva-zavershil-rabotu-za-mesyac-do-vyborov/
22 октября 2024, 10:23
Наблюдатели потребовали расследовать связанные с выборами в парламент Грузии преступления

Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Показать больше