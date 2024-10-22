Задержаны подозреваемые в покушении на Шерипа Алихаджиева

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Силовики задержали исполнителя и заказчика покушения на бывшего заместителя председателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева, отчиталось МВД.

Как информировал "Кавказский узел", 11 октября стало известно, что бывший вице-премьер Ингушетии Шерип Алихаджиев госпитализирован с двумя огнестрельными ранениями, возбуждено дело о покушении на убийство. По данным источника, попытка убийства Алихаджиева, которого глава Чечни Рамзан Кадыров объявлял преступником, была спланированной.

Шерип Алихаджиев ранее занимал должность зампредседателя правительства Ингушетии, на которую был назначен в апреле 2007 года.

Задержаны предполагаемые исполнитель и заказчик покушения на Шерипа Алихаджиева, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на МВД.

Оба задержанных доставлены в следственные органы, передал сегодня "Коммерсант" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Напомним, по версии следствия, 10 октября неизвестный на веранде дома в городе Одинцово Московской области выстрелил не менее четырех раз из огнестрельного оружия в Алихаджиева, две пули попали в него. На месте происшествия следователи изъяли гильзы, пули и смывы.

Алихаджиев в 2000-х годах работал в Чечне, а глава республики Рамзан Кадыров называл его преступником, напомнила 11 октября "Лента.ру".

"Я точно знаю [в Ингушетии] одного преступника из ЧР – это бывший глава Шалинского района Шерип Алихаджиев. В данное время он проходит у нас по уголовному делу, однако в то же время является заместителем председателя правительства Ингушетии", – привело 30 августа 2007 года ИА "Грозный-информ" слова Кадырова.

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