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16:05, 23 июня 2025

Контрактник из Волгоградской области убит в военной операции

Военный стоит в поле. Фото "Кавказского узла" созданное при помощи программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

63-летний Павел Морозов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1228 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 21 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1227 бойцов из Волгоградской области.

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Как минимум 3451 бойцов из СКФО и столько же из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции погиб Павел Морозов, родившийся 13 июля 1961 года, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Жирновского района.

"Павел Иванович погиб при выполнении боевого задания в зоне проведения специальной военной операции. Служил по контракту", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1228 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

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