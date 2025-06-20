Елизавета Абакарова заявила о затягивании процесса по делу о месте проживания сына

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший супруг Елизаветы Абакаровой, который увез их общего сына из Москвы в Махачкалу и изолировал от общения с матерью, не явился на заседание суда, где предполагалось определить место жительства ребенка.

Как писал "Кавказский узел", бывший муж Елизаветы Абакаровой увез их общего сына из Москвы в Махачкалу и пытается оформить опеку через местный суд и свои связи, при этом мать даже не знала о начатом там процессе. Мальчик нуждается в лечении, которого не получает в Дагестане, заявила Абакарова.

Историю Елизаветы Абакаровой "Кавказ без матери" обнародовал 12 мая. Бывший муж Абакаровой забрал их общего ребенка из школы в Москве в октябре 2024 года и увез в Махачкалу, полностью изолировав от матери. Суд по делу об опеке прошел в Махачкале задним числом без ее участия. Ребенку требуется лечение: Елизавета в течение девяти лет самостоятельно лечила сына, муж ушел после того, как ребенку в возрасте 3,5 лет был поставлен диагноз.

Ни отец ребенка Михаил Макуха, ни его адвокат Зулейха Ибрагимова не явились на заседание Щербинского районного суда Москвы, где 16 июня рассматривалось заявление Елизаветы Абакаровой об определении места жительства, рассказала «Кавказскому узлу» сама Абакарова. По словам женщины, его бывший муж и его представитель были извещены надлежащим образом, из-за их неявки заседание было отложено на 13 августа.

«Судебное заседание отложено на август в связи с назначаем органами опеки Москвы проверки условий матери, а также нужно время на официальный запрос в Дагестан. Хотя судья Ленинского районного суда Махачкалы еще 13 мая вынес справедливое решение по моим ходатайствам о передаче дела по подсудности в Москву, так как ребенок тут прописан и проживал здесь с 2016 года, ответчики по прежнему считают, что являться в московский суд, где законно идет заседание, не обязательно», - отметила она.

Абакарова подчеркнула, что как только она узнала о судебном процессе в Махачкале, инициированном бывшим супругом, она запросила видеоконференцсвязь для участия в заседаниях, но Макуха и его адвокат к такому методу не прибегли.

«Я думаю, что такими темпами, когда заседание откладывается на два месяца, какое-то определение удастся получить только к февралю», - заявила Абакарова. По словам Елизаветы, на прошедшем заседании она ходатайствовала о передаче ей ребенка до вынесения окончательного определения судом, а также просила приобщить к делу справку об увольнении бывшего супруга из органов МВД в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Кроме того, она предоставила суду медицинскую справку, подтверждающую, что ребенку необходима высококвалифицированная медицинская помощь, которую он сможет получить в Москве. «В таких ситуациях нарушается не только право на общение мамы с ребенком, но также право на оказание высококвалифицированной медицинской помощи. Мой ребенок должен наблюдаться там, где он наблюдался, и должен получать высококвалифицированную медицинскую помощь. И этого они ему, в свою очередь, не оказывают», - подчеркнула Абакарова.

Согласно по карточке гражданского дела, размещенной на сайте Ленинского районного суда Махачкалы, в настоящее время рассматривается сразу три жалобы Михаила Макухи на решение суда о передаче дела по подсудности, но информации о дате их рассмотрения нет. Сам Макуха отказался комментировать ситуацию корреспонденту «Кавказского узла», пояснив, как ранее заявляла и его адвокат Ибрагимова, что свою позицию он представит в суде.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.