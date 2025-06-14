Защита намерена добиваться реабилитации Евгения Скиданова

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Приговор по делу жителя Кубани Евгения Скиданова, который заявлял о пытках силовиков и провел 5,5 лет в СИЗО по обвинению в убийстве, после вердикта присяжных будет оправдательным. После его вступления в силу защита будет добиваться реабилитации Скиданова.

"Кавказский узел" писал, что житель кубанской станицы Выселки Евгений Скиданов добивался проверки возбуждения уголовного дела против силовиков, которые подвергли его пыткам в местном отделе. К ноябрю 2024 года следствие 15 раз отказалось возбуждать дело о пытках Скиданова. В 2023 году суд признал незаконным его задержание и преследование по административному делу. Присяжные оправдали Скиданова по делу об убийстве. Он вышел на свободу, проведя в заключении пять с половиной лет.

Скиданов был задержан в ноябре 2019 года по делу об исчезновении в январе 2014 года Натальи Грозиной - разнорабочей фермы в Выселковском районе. По словам Скиданова, его подвешивали на лом, пытали током, душили целлофановым пакетом и били по лицу. На пытки он пожаловался уже на следующий день после задержания, судебно-медицинское освидетельствование подтвердило травмы. С 2019 года Евгений Скиданов находится в СИЗО по обвинению в убийстве, свою причастность к преступлению он все это время отрицал.

На последнем заседании суда был провозглашён оправдательный вердикт присяжных заседателей, сообщила адвокат Евгения Скиданова Наталья Воливач. "После того как вердикт был провозглашён, Евгения отпустили сразу в зале суда из-под стражи. Теперь 18 июня мы обсуждаем последствия вердикта, это по закону так положено, и судья выносит уже приговор свой на основании вердикта присяжных заседателей, оправдательного. Естественно, приговор оправдательный будет, потому что вердикт обязателен для судьи. С этого момента у сторон есть 15 дней для обжалования приговора, начиная со следующего дня после приговора. Если прокуратура подаст представление, то приговор будет вступать в законную силу с момента рассмотрения судом апелляционной инстанции. Если они не подают представление, то по истечении 15 дней приговор вступает в силу. Но я думаю, что прокуратура будет обжаловать", - рассказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

В случае если приговор вступит в силу, у Скиданова будет право на реабилитацию, указала она.

"Судьи, когда выносят оправдательный приговор, в самом тексте приговора указывают право на реабилитацию. И потом мы уже проведём для реабилитации определенную процедуру в порядке Уголовно-процессуального кодекса, подадим уже на реабилитацию и взыскание морального вреда непосредственно от государства", - сказала Воливач.

По ее словам, Скиданов чувствует себя неплохо, но годы заключения могли сказаться на здоровье.

"Каких-то явных, серьезных заболеваний я не знаю. Но, конечно, пребывание в тюрьме не способствует здоровью", - отметила Воливач.

По её словам, в настоящее время Скиданов проводит время с семьёй.

"У него родители, причем семья очень порядочная, очень интеллигентная, жена, четверо детей. Конечно, без него им достаточно тяжело было. Часть детей несовершеннолетних еще, родители уже пенсионного возраста. Они там где-то подрабатывают, работают. Тяжело было. И дети его встречали так, что аж слезы на глазах", - сказала Воливач.

Правозащитники неоднократно подавали жалобы на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о пытках Евгения Скиданова.

"Однако и Октябрьский районный суд Краснодара, и впоследствии Краснодарский краевой суд отказали в наших жалобах на то, что проверка по заявлению Скиданова была проведена неэффективно. Затем кассационные суды и Верховный суд также отказали в наших жалобах на постановления нижестоящих инстанций", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в "Команде против пыток"*.

Работа по заявлению Скиданова продолжается, указали правозащитники, выразив надежду, что, возможно, "проверка по заявлению Евгения Скиданова все-таки будет проведена полно и эффективно" после вмешательства Генпрокуратуры.

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