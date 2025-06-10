Евгений Скиданов освобожден из СИЗО после вердикта присяжных

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Присяжные оправдали жителя Кубани Евгения Скиданова, который заявлял о пытках после задержания в 2019 году, по делу об убийстве. Скиданов вышел на свободу, проведя в заключении пять с половиной лет.

"Кавказский узел" писал, что житель кубанской станицы Выселки Евгений Скиданов добивался проверки возбуждения уголовного дела против силовиков, которые подвергли его пыткам в местном отделе. К ноябрю 2024 года следствие 15 раз отказалось возбуждать дело о пытках Скиданова. В 2023 году суд признал незаконным его задержание и преследование по административному делу.

Скиданов был задержан в ноябре 2019 года по делу об исчезновении в январе 2014 года Натальи Грозиной - разнорабочей фермы в Выселковском районе. По словам Скиданова, его подвешивали на лом, пытали током, душили целлофановым пакетом и били по лицу. На пытки он пожаловался уже на следующий день после задержания, судебно-медицинское освидетельствование подтвердило травмы. С 2019 года Евгений Скиданов находится в СИЗО по обвинению в убийстве, свою причастность к преступлению он все это время отрицал.

Коллегия присяжных в Кореновском районном суде Краснодарского края большинством голосов оправдала Евгения Скиданова по делу об убийстве. Присяжные сочли, что вина обвиняемого не доказана, после чего обвиняемый был освобожден из зала суда.

“Мужчина впервые за 5,5 лет оказался на свободе. В зале суда его встретили родители и дети, которых он не видел долгие годы”, - сообщила 9 июня “Команда против пыток”* в своем Telegram-канале.

Правозащитники отмечают, что Выселковский районный суд, где первоначально рассматривалось дело, несколько лет не мог собрать коллегию присяжных, из-за чего дело передали в суд Кореновского района. Тело Натальи Грозиной, в убийстве которой обвиняли Скиданова, следователи за эти годы так и не нашли.

Присяжные в России более благосклонны к подсудимым, чем профессиональные судьи, они значительно чаще выносят оправдательные вердикты: по информации правозащитников, в делах с “народным элементом” присяжные “руководствуются своим убеждением, а не правилами работы системы”. Вместе с тем от 50 до 75% оправдательных приговоров, вынесенных на основе вердикта присяжных районными судами, ежегодно отменяются в апелляции, отмечает “Команда против пыток”*

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