Полиция отказалась принести извинения жителю Кубани за незаконное задержание

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Задержание жителя Кубани Евгения Скиданова в 2019 году признано незаконным, но полиция не принесла извинения. Следствие 15 раз отказалось возбуждать дело о пытках Скиданова.

"Кавказский узел" писал, что житель кубанской станицы Выселки Евгений Скиданов добивался проверки возбуждения уголовного дела против силовиков, которые подвергли его пыткам в местном отделе. В августе 2021 года следователи в одиннадцатый раз отказались возбуждать дело по заявлению фермера.

Скиданов был задержан в ноябре 2019 года по делу об исчезновении в январе 2014 года Натальи Грозиной - разнорабочей фермы в Выселковском районе. По словам Скиданова, его подвешивали на лом, пытали током, душили целлофановым пакетом и били по лицу. На пытки он пожаловался уже на следующий день после задержания, судебно-медицинское освидетельствование подтвердило травмы.

Чтобы оправдать задержание Скиданова в 2019 году, полицейские составили на него протокол о неповиновении сотруднику полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП). В 2023 году суд признал незаконным доставление мужчины в отдел, административное задержание и в целом административное преследование, сообщила сегодня Команда против пыток*.

Правозащитники отметили, что закон о полиции обязывает МВД принести извинения за незаконное преследование, но руководство Выселковского отдела полиции отказалось извиняться, мотивируя это тем, что виновные сотрудники уже давно не работают в отделе, а начальником отдела в тот момент был другой человек.

С 2019 года Евгений Скиданов находится в СИЗО по обвинению в убийстве своей знакомой. Он отрицал и продолжает отрицать свою причастность к преступлению.

Дело об убийстве рассматривается судом присяжных в Кореновском районном суде. Дело о пытках так и не возбудили — Следственный комитет отказывал в этом 15 раз, говорится в публикации.

Медиазона"* в январе 2021 года включила дело Скиданова в список типичных для Кубани случаев пыток, указав, что таким способом местные силовики пользуются регулярно, чтобы получить от задержанных нужные признания. Отдел полиции по Выселковскому району убедил суд в Краснодаре, что публикация издания "Медиазона"* о пытках задержанных порочит его деловую репутацию. Суд счел, что описанные журналистами пытки в станице Выселки не практиковались, поскольку уголовных дел против силовиков не возбудили и обязал издание удалить публикацию.

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