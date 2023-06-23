Суд обязал "Медиазону"* удалить материал о пытках на Кубани

23 июня 2023, 05:05

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Отдел полиции по Выселковскому району убедил суд в Краснодаре, что публикация издания "Медиазона"* о пытках задержанных порочит его деловую репутацию. Суд счел, что описанные журналистами пытки в станице Выселки не практиковались, поскольку уголовных дел против силовиков не возбудили.

"Кавказский узел" писал, что житель кубанской станицы Выселки Евгений Скиданов добивался проверки возбуждения уголовного дела против силовиков, которые подвергли его пыткам в местном отделе. В августе 2021 года следователи в одиннадцатый раз отказались возбуждать дело по заявлению фермера. "Медиазона"* включила дело Скиданова в список типичных для Кубани случаев пыток, указав, что таким способом местные силовики пользуются регулярно, чтобы получить от задержанных нужные признания.

Скиданов был задержан в ноябре 2019 года по делу об исчезновении в январе 2014 года Натальи Грозиной - разнорабочей фермы в Выселковском районе. По словам Скиданова, его подвешивали на лом, пытали током, душили целлофановым пакетом и били по лицу. На пытки он пожаловался уже на следующий день после задержания, судебно-медицинское освидетельствование подтвердило травмы.

Прикубанский районный суд Краснодара признал "не соответствующей действительности" публикацию издания "Медиазона"* о пытках задержанных в станице Выселки. Суд обязал издание удалить статью и выпустить опровержение изложенных в ней фактов, сообщил 22 июня правозащитный проект "ОВД-инфо"*".

Представители ОВД по Выселковскому району летом 2022 года подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, оспаривая опубликованный в январе 2021 года материал "Медиазоны"*. Суд принял сторону силовиков и счел статью неправдивой на том основании, что уголовных дел о пытках по итогам проверок не возбуждалось.

Полицейские не выдвигали в своем иске денежных требований к редакции, но требовали опровергнуть изложенные в репортаже сведения о пытках и избиениях задержанных, отмечает "Медиазона"*.

В материале из Выселок издание рассказывает истории нескольких местных жителей, обратившихся в 2020 году к правозащитникам с заявлениями о пытках после задержания. Дмитрий Золкин утверждал, что его били стулом по голове, Юрий Шищенко, - что его били, запугивая видом перебинтованного Золкина и лужами его крови на полу. Артур Чуркин рассказал о подвешивании вверх ногами, пытках с пакетом на голове, вывозе в лес и пытках током. О применении тока, пакете и поездке в лес говорил и Михаил Федосов.

Автор репортажа говорил, в частности, с супругой Евгения Скиданова: та утверждала, что некоторые из станичников подверглись пыткам со стороны силовиков, но не заявляют об этом, поскольку "боятся, что хуже станет".

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