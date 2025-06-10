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12:07, 10 июня 2025

Боец из Хасавюрта убит в военной операции

Мемориальная доска Расулу Умалатову. Скриншот фото администрации Хасавюрта от 10.06.25, https://t.me/gohasavyurt/18321?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Расул Умалатов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 1452 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 6 июня власти и силовики назвали имена не менее 1451 убитого в военной операции на Украине бойца из Дагестана.

Расул Умалатов убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Хасавюрта в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии мемориальной доски. Он учился в школе № 6, окончил экономический факультет Дагестанского государственного университета, после чего устроился на работу  в органы МВД. В августе 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ, говорится в сообщении.

 Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению, Умалатову было 55 лет, он убит 1 сентября 2024 года.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1451 военнослужащего из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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