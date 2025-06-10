Боец из Хасавюрта убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Расул Умалатов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 1452 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 6 июня власти и силовики назвали имена не менее 1451 убитого в военной операции на Украине бойца из Дагестана.

Расул Умалатов убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Хасавюрта в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии мемориальной доски. Он учился в школе № 6, окончил экономический факультет Дагестанского государственного университета, после чего устроился на работу в органы МВД. В августе 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ, говорится в сообщении.

Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению, Умалатову было 55 лет, он убит 1 сентября 2024 года.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1451 военнослужащего из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.