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12:59, 29 мая 2025

Самодельное взрывное устройство названо причиной взрыва в Ставрополе

Момент перед взрывом. 29 мая 2025 г. Скриншот видео https://t.me/ossetiaFB/51613

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Взрыв раздался после того, как к первому заму мэра Ставрополя подошел его знакомый, на плече которого была небольшая сумка, следует из видео. Следствие не исключило версию теракта. 

Как писал "Кавказский узел", взрыв неизвестного устройства произошел ночью в Ставрополе возле жилых многоквартирных домов. Погибли двое мужчин. Одним из погибших оказался первый заместитель главы города Ставрополя, ветеран СВО, участник программы «Время Героев» Заур Гурциев.

Личности погибших установлены. Ими являются первый заместитель мэра города Ставрополя Заур Гурциев и его 29-летний знакомый, являвшийся местным жителем, сообщило управление Следкома России по Ставропольскому краю. Следствием рассматриваются все возможные версии совершенного преступления, в том числе террористический акт. "У следственных органов имеются основания полагать, что преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении.

В сети появилась видеозапись момента взрыва. Судя по видео, перед взрывом к Гурциеву подошел мужчина с сумочкой, а затем раздался взрыв, следует из видеозаписи, размещенной Telegram-каналом "База".

Мужчина, который подошел на видео к Гурциеву - 29-летний его знакомый, в 2023-м  году работал в Отдельном батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по Ставрополю.  Он снял квартиру в доме Заура Гурциева 15 дней назад. Мощность взрывного устройства, которое находилось на нем, составляет 200 граммов в тротиловом эквиваленте, пишет Mash со ссылкой на источники. 

Портрет Заура Гурциева. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Ставрополя от 29.05.25, https://t.me/stavadm1777/16256.Администрация Ставрополя выразила соболезнование родным Гурциева. На приложенном к публикации фото установлен его потрет с черной ленточкой, около него лежат гвоздики.

 Гурциев родился 29 июня 1990 года во Владикавказе.  23 сентября 2024 года он вступил в должность в  первого заместителя мэра Ставрополя . Кадровый офицер Министерства обороны России до этого возглавлял Центр боевого управления авиацией, участвовал в спецоперации. Награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью Суворова, медалью Жукова, говорится в сообщении. 

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Автор: "Кавказский узел"

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