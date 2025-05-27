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09:59, 27 мая 2025

Сочинец осужден за ложное сообщение о готовящемся взрыве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Сочи приговорил местного жителя к двум годам ограничения свободы, признав виновным в ложном сообщение о готовящемся на одной из улиц города взрыве.

Суд Центрального района Сочи вынес приговор местному жителю за ложное сообщение о готовящемся взрыве.

По данным следствия, в марте текущего года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию и заявил, что на одной из улиц Центрального района Сочи готовится взрыв. Силовики, приехавшие на место, не обнаружили угрозу, пишет 26 мая "Коммерсант".

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным по части 1 статьи 207 УК РФ и приговорил к двум годам ограничения свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что дагестанские силовики задержали 14-летнего подростка, который позвонил в полицию и сообщил, что в одной из московских школ находятся террористы. Информация не подтвердилась, задержанный подросток признался, что просто пошутил.

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Автор: "Кавказский узел"

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