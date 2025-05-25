Нападение на оппозиционного политика произошло в Грузии

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В Тбилиси неизвестный мужчина напал на одного из лидеров оппозиционной партии "Лело" Григола Гегелию. Политик уверен, что инцидент был не случайным.

По словам политика, нападение произошло 24 мая около его дома.

Неизвестный мужчина несколько раз ударил его по голове, оскорблял его и плюнул. Гегелия вызвал "скорую", врачи оказали ему помощь на месте, пишут "Новости-Грузия".

Гегелия уверен, что нападение было заранее спланировано, так как, по его словам, мужчина следовал за ним машине, снимая на телефон. Перед этим политик дал комментарий телеканалу "Пирвели". Гегелия спросил у преследователя, что ему нужно, в ответ тот сначала делал провокационные заявления, затем начал нецензурно браниться, после чего напал.

В партии "Лело" уверены, что за нападением стоит правящая партия "Грузинская мечта".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 мая в селе Марткопи было совершено нападение на съемочную группу телеканала "Пирвели", журналистка Мариам Макасаришвили получила сотрясение мозга и была госпитализирована. Руководство телеканала обвинило в нападении отца бывшего вице-губернатора региона Квемо Картли Гиорги Шинджикашвили.

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