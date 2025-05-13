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02:47, 13 мая 2025

Нападение на оппозиционную журналистку совершено в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Марткопи совершено нападение на съемочную группу оппозиционного телеканала "Пирвели", журналистка Мариам Макасарашвили получила сотрясение мозга и госпитализирована. Руководство телеканала обвинило в нападении отца бывшего вице-губернатора региона Квемо Картли Гиорги Шинджикашвили.

В Грузии 12 мая совершено нападение на съемочную группу телеканала "Пирвели".

О нападении сообщил руководитель информационной службы телеканала Нодар Меладзе. Он заявил, что на журналистку Мариам Макасарашвили напал отец ушедшего в отставку вице-губернатора региона Квемо Картли Гиорги Шинджикашвили. "Отнял мобильный телефон и похитил телевизионную камеру TV Pirveli", - приводит его слова телеграм-канал Tbilisi life.

Инцидент произошел в селе Марткопи, где находятся дома Шинджикашвили. Ему хотели задать вопросы в связи с отставкой, которую он назвал "личным решением".

Врачи диагностировали у Макасарашвили сотрясение мозга, обследование было проведено в клинике Ингороква, где журналистку оставили для прохождения лечения.

Также стало известно, что отец Шинджикашвили отобрал мобильный телефон журналистки и видеокамеру, которые позже вернули, однако пропала флешка с видеозаписью, где был запечатлен момент нападения.

Специальная следственная группа начала расследование по факту нападения по статье 154 УК Грузии (незаконное воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста).

Хартия журналисткой этики призвала следствие немедленно расследовать инцидент и возложила ответственность за случившееся на партию "Грузинская мечта".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале мая международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет, в котором отметила участившиеся случаи нападения в Грузии на журналистов со стороны представителей власти.

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Автор: "Кавказский узел"

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