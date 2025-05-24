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13:59, 24 мая 2025

Миннац Ингушетии отреагировал на сообщение о запрете захоронений в селе Ир

Табличка о запрете на захоронения. Скриншот фото о 23.05.25 из Telegram-канала "Фортанга", https://t.me/fortangaorg/19741.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Запрос в связи с информацией о закрытии ингушского кладбища в селе Ир Пригородного района и запрете на захоронения направлен властям Северной Осетии.

 Как писал "Кавказский узел", 30 октября 2024 года в Ингушетии и Северной Осетии сотни людей почтили память жертв осетино-ингушского конфликта осени 1992 года.

Осетино-ингушский конфликт произошел осенью 1992 года на территории Пригородного района Северной Осетии и привел к вооруженным столкновениям. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч ингушей были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, в большинстве своем осев в Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

Миннац Ингушетии отправил официальный запрос руководству Северной Осетии в связи с информацией о закрытии ингушского кладбища в селе Ир Пригородного района.

"В соцсетях появилась информация о закрытии ингушского кладбища в с. Ир Пригородного района Северной Осетии и запрете на захоронения. Миннац Ингушетии направил официальный запрос в соответствующие органы РСО-Алания. Официальный комментарий будет опубликован после получения всей информации. Призываем всех воздержаться от преждевременных выводов и комментариев, разжигающих межнациональную рознь", - привел 23 мая Telegram-канал правительства Ингушетии текст заявления главы Миннаца Руслана Мизиева.

В соцсетях появилась фотография, предположительно, сделанная на кладбище поселка Ир Пригородного района Северной Осетии (ингушское название - Джейрхой-Юрт - прим. "Кавказского узла"), где говорится о закрытии кладбища. «Кладбище закрыто для захоронения. Самовольное захоронение запрещено», – гласит надпись на табличке, сделанная от имени администрации села, сообщил 23 мая Telegram-канал "Фортанга".

В феврале в селе Октябрьское Пригородного района (ингушское название Шолхи - прим. "Кавказского узла") похоронили жителя Ингушетии Мусу Льянова. По словам одного из собеседников издания, это первые похороны ингуша в селе с 1992 года.

«Села Шолхи и Джейрхой-Юрт (Ир) закрыты для возвращения ингушей. В 2019 году туда не дали вернуться нескольким семьям, а наши власти не поддержали их. Льянова похоронили там согласно его завещанию (васкет), поскольку на этом же кладбище ранее были похоронены другие члены семьи», - рассказал источник издания.

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Автор: "Кавказский узел"

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