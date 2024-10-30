В Северной Осетии вспомнили погибших при конфликте в Пригородном районе

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Представители властей и жители Северной Осетии возложили цветы к памятникам погибшим в дни осетино-ингушского конфликта в Пригородном районе.

Как писал "Кавказский узел", в Ингушетии сотни людей собрались в мемориальном комплексе жертвам репрессий почтить память жертв осетино-ингушского конфликта осени 1992 года.

Осетино-ингушский конфликт произошел осенью 1992 года на территории Пригородного района Северной Осетии и привел к вооруженным столкновениям. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч ингушей были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, в большинстве своем осев в Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

Глава Северной Осетии сегодня напомнил о 32-летней годовщине со дня начала конфликта в Пригородном районе. "Сегодня мы отдаем дань памяти жертвам трагических событий осени 1992 года. Сотни людей погибли, были ранены, пропали без вести", - написал Сергей Меняло в своем Telegram-канале. По его словам, жители республики несут цветы и венки к памятникам и мемориалам погибшим защитникам Осетии.

Сергей Меняйло и спикер парламента Таймураз Тускаев возложили живые цветы к могилам погибших на Аллее Славы во Владикавказе.Мероприятие также прошло в селении Камбилеевское. В нем приняли участие премьер-министр Северной Осетии Борис Джанаев, руководство Пригородного района, которые почтили память погибших на Мемориале славы.Вице-премьеры Александр Реутов и Ирбек Томаев возложили цветы на мемориале в поселке Южный и к памятнику «Камень скорби» во Владикавказе, сообщило сегодня издание "Основа".

Журналист Заур Фарниев указал сегодня, что Осетия "проиграла информационную войну". "Году в 93-м, через несколько месяцев после войны, к Ахсарбеку Галазову (президент Северной Осетии с 1994 по 1998 год - прим. "Кавказского узла") подошел мой близкий родственник и попросил денег. Деньги нужны были на то, чтобы заплатить одному из федеральных каналов за производство и размещение фильма о пятидневной ингушско-осетинской войне. На тот момент уже было понятно, что информационно осетины проигрывают и нужно было как-то менять ситуацию. Ответ Ахсарбека Хаджимурзаевича удивил, но был ожидаемым: "Мы - мудрый народ, и так все знают, кто прав, а кто виноват"", - написал Фарниев в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, время показало ошибочность этой позиции. Спустя годы в Ингушетии издаются книги, выпускаются фильмы, которые представляют позицию ингушской стороны. "Мы моментально становимся толерантными, стараясь не произносить слово "Ингушетия". Видимо, нам кажется, что на той стороне с нас возьмут пример", - рассказал он об отношении осетинского общества к годовщине событий, указав, что подобное поведение "принимают за слабость".

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