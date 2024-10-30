Жители Ингушетии почтили память жертв конфликта в Пригородном районе

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Сотни людей собрались в мемориальном комплексе жертвам репрессий почтить память жертв осетино-ингушского конфликта осени 1992 года.

Осетино-ингушский конфликт произошел осенью 1992 года на территории Пригородного района Северной Осетии и привел к вооруженным столкновениям. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч ингушей были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, в большинстве своем осев в Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

Главные памятные мероприятия, приуроченные к 32-летию начала конфликта, проходят в Назрани, в мемориальном комплексе жертвам репрессий. Сотни людей собрались на месте, где установлены плиты с именами погибших и пропавших без вести в ходе конфликта. Почтить их память пришли родственники, жители различных населенных пунктов республики, представители власти и духовенства, передает "Интерфакс".

В рамках траурного мероприятия проводится организованная властями благотворительная акция по раздаче продуктов. Также на акции читают молитвы по погибшим.

В своих обращениях на русском и ингушском языках глава Ингушетии напомнил, что в ходе так называемого "осетино-ингушского конфликта" тысячи ингушей лишились родных домов, сотни погибли и пропали без вести, пишет интернет-газета "Ингушетия".

"Мы не вправе забывать эти горькие уроки прошлого и должны сделать все, чтобы человеческая жизнь всегда оставалась главной ценностью. Все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись", - сказал Калиматов.

Ингушское издание «Фортранга» на своем youtube-канале опубликовало документальный фильм ингушского режиссера Хавы Хазбиевой «Ингуши: народ, который есть». «Картина рассказывает о судьбе маленького народа, пережившего сначала сталинскую депортацию, а затем геноцид и многолетние репрессии», - говорится в анонсе ленты.

«Преступления, совершенные осенью 1992 года, так и не были расследованы.. После тех событий, кои не иначе как геноцидом не назовёшь, случился ряд трагедий на территории наших двух республик. Теракты на рынках, в домах, в школе Беслана - идеологи терроризма использовали нашу трагедию как толчок и причину для достижения своих грязных целей и им плевать на судьбы и жизни ингушей и осетин», - написал к годовщине трагедии автор телеграм-канала «Папаха Горца», насчитывающий 1564 подписчика.

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