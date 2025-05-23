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14:43, 23 мая 2025

Следствие сочло обрушение моста в Дагестане результатом халатности чиновников

Обрушение моста в селе Кунки. Фото: Следственный комитет России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чиновники администрации Дахадаевского района заподозрены в халатности в связи с обрушением старинного моста в селе Кунки. Они не приняли нужных мер для сохранения этого объекта культурного наследия, заявили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая в селе селе Кунки Дахадаевского района обрушился деревянный мост между двумя частями села, который является объектом исторического наследия регионального значения.

Сельчане неоднократно, но безрезультатно обращались в разные инстанции с просьбами о ремонте моста, рассказал депутат районного собрания Салих Салихов. "Мост государство никогда не ремонтировало, делали ремонт сами сельчане своими силами", - сказал он.

Возбуждено уголовное дело "по факту нарушения требований сохранения или использования объектов культурного наследия и халатности должностных лиц администрации района" (ст. 293, ст. 243.1 УК РФ), сообщило сегодня на своем сайте управление СКР по Дагестану.

"По версии следствия, в период с 2017 по 2025 год должностные лица администрации района не приняли необходимые меры с целью проведения аварийно-спасательных работ, для последующего проведения ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия – моста 19 века в селе Кунки, а также по обеспечению жизнедеятельности населения. В результате халатности указанных лиц 18 мая 2025 года произошло обрушение части обочины моста, в связи с чем было ограничено движение транспортных средств и передвижение жителей села", - говорится в публикации.

Администрация Дахадаевского района, по состоянию на 14.40 мск, не прокомментировала в своем телеграм-канале версию следствия.

Мост в селе Кунки является объектом культурного наследия регионального значения с 1997 года. Его собственник - муниципальное образование "Дахадаевский район", сообщило ранее Агентство по охране культурного наследия Дагестана (Дагнаследие). По данным ведомства, 31 мая 2024 года сотрудники агентства составили акт  о неудовлетворительном состоянии моста. Согласно охранному обязательству, заключенному с администрацией района, в течение трех лет на объекте должны были быть проведены противоаварийные работы по согласованию с Дагнаследием.

Вопрос об ответственности чиновников подняли также авторы некоторых комментариев в публикации об обрушении моста, размещенной в анонимном телеграм-канале "Нетипичная Махачкала".

Надеюсь, что это дело доведут до конца

"Надеюсь, что это дело доведут до конца, и виновные понесут заслуженное наказание. Но еще больше хочется, чтобы этот случай стал уроком для всех ответственных лиц. Чтобы они поняли, что сохранение культурного наследия - это не просто формальность, а наша обязанность перед будущими поколениями", - написал, в частности, Хурма.

"Один чиновник дармоед, поручил другому дармоеду, третий обязан проконтролировать первых двух, над всей этой [компанией] еще несколько уровней дармоедов", - высказал мнение Д М. "Тем, кто за мост отвечает, похоже, им все равно", - предположил Александр К.

"Мост из говна и палок. Сами местные власти приняли его на баланс как историческое наследие. Получали бабки на его содержание. В итоге [недостаточно надежная] конструкция рухнула", - высказался ЖнЕЦ.

Некоторые пользователи усомнились в том, что виновные будут привлечены к ответственности. "Крайнего найдут и замнут", - поделился предположением tim. "Ищут стрелочника", - лаконично написала Елена.

За состоянием объектов культурного наследия регионального значения несут ответственность профильные органы власти по охране объектов культурного наследия в регионе, собственники или иные законные владельцы объекта, а также органы местного самоуправления - в части исполнения переданных полномочий и контроля за состоянием объектов на их территории. Они обязаны финансировать и организовывать работы по сохранению, ремонту и реставрации объекта, а также обеспечивать его физическую сохранность, рассказал ранее "Кавказскому узлу" юрист Али Алиев.

Напомним, жители села рассказали "Кавказскому узлу", что состояние моста вызывало опасения за безопасность людей. Перил у него никогда не было, но альтернативной дороги в другую часть села нет, сообщил, в частности, житель Кунки Курбан.

В Кунки проживает около 600 человек, в местной школе обучаются 19 учеников. Дети вынуждены ходить в школу по этому мосту, что представляет опасность, рассказал школьный учитель Муса Салихов.

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Автор: "Кавказский узел"

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