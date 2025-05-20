Обрушение старинного моста обнажило проблему безопасности передвижения в Кунки

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Старинный мост, который обрушился, не дождавшись ремонта, в дагестанском селе Кунки сейчас закрыт для движения транспорта, но ходить по нему пешком также опасно, хотя альтернативного варианта передвижения у местных жителей нет.

Как писал «Кавказский узел», старинный мост в результате непогоды рухнул в дагестанском селе Кунки Дахадаевского района. Жители села Кунки много лет не могли добиться ремонта старинного моста, который связывает две части села.

Депутат районного собрания Салих Салихов подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что произошло частичное обрушение моста, есть угроза полного его обрушения. Он уточнил, что мост был построен в 15 веке из бревен, которые со временем сгнили и стали разрушаться.

Мост государство никогда не ремонтировало, делали ремонт сами сельчане своими силами. Что падало, то подлатали

«Мост государство никогда не ремонтировало, делали ремонт сами сельчане своими силами. Что падало, то подлатали, содержали все это время в более-менее подходящем виде, чтобы люди могли им пользоваться. Теперь, когда частично рухнула половина моста, его уже так подлатать невозможно. Есть опасность того, что дети могут упасть в реку, без сопровождения взрослых детей пускать через этот мост опасно», - рассказал Салихов.

Он добавил, что жители села неоднократно обращались в разные инстанции - в районную администрацию, в Дагнаследие, у кого оно находится под охраной, Минтранс республики, Дагавтодор, к главе Дагестана.

«От главы республики получили ответ, что наше обращение рассмотрено и перенаправлено Минтрансу региона. Минтранс ответил, что этот мост является собственностью администрации района. Но он является объектом культурного наследия, поэтому якобы они его ремонтировать не могут», - говорит Салихов.

Как отметил депутат, мост важен не только как историческая ценность, но и как транспортный объект. Без него село буквально делится на две части, а дети не смогут добираться в школу.

19 мая решением администрации района и прокуратуры проезд через мост в селе Кунки был закрыт. Жители могут доехать на машине до моста, далее идти пешком, сказал депутат.

Иной дороги в другую часть села нет, только если проехать через речку, когда в ней мало воды

Житель села Курбан рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что мост с одной стороны практически разваливается. Перил у него никогда не было. Иной дороги в другую часть села нет, только если проехать через речку, когда в ней мало воды, говорит мужчина.

Учитель местной школы Муса Салихов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что школа находится с одной стороны моста, основная часть домов - с другой. В Кунки проживает около 600 человек, в местной школе обучается 19 учеников. Дети на занятия ежедневно вынуждены ходить по данному мосту, что сейчас представляет опасность.

"Сейчас мост закрыт для движения транспорта, но ходить пешком по нему опасно не только для детей, но и для взрослых", - говорит педагог.

Ходить пешком по нему опасно не только для детей, но и для взрослых

Во время летних каникул в школе планировалось организовать летний лагерь дневного пребывания, в который из города приезжают много детей. Кроме того, на каникулы приезжают уроженцы села с детьми, проживающие в других городах и селах, и состояние моста вызывает большое опасение за безопасность пребывания людей, отметил он.

Власти обещают "противоаварийные работы"

«Мост расположен на окраине селения Кунки на реке Уллу-чай, является объектом культурного наследия регионального значения с 1997 года. Мост построен в XV веке и был отреставрирован в начале XIX века. Собственником объекта является муниципальное образование «Дахадаевский район». Специалисты Дагнаследия выехали в Кунки, чтобы обследовать конструкцию», - сообщило в своем Telegram-канале Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие).

В публикации отмечено, что по результатам осмотра акт технического состояния объекта будет направлен собственнику - администрации Дахадаевского района для принятия мер по сохранению объекта культурного наследия.

Как сообщили в Дагнаследии, 31 мая 2024 года ведомством был составлен акт технического состояния о неудовлетворительном состоянии данного объекта культурного наследия. Согласно охранному обязательству, заключенному с Администрацией района, в течение трех лет на объекте должны были быть проведены противоаварийные работы по согласованию с Дагнаследием.

Юридический аспект

Юрист Али Алиев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что за состояние объектов культурного наследия регионального значения несут ответственность профильные органы власти по охране объектов культурного наследия в регионе, собственники или иные законные владельцы объекта, а также органы местного самоуправления, в части исполнения переданных полномочий и контроля за состоянием объектов на их территории. Они обязаны финансировать и организовывать проведение работ по сохранению, ремонту и реставрации объекта, а также обеспечивать его физическую сохранность.

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия предусмотрена статьями 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и 243.1 УК РФ «Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия».

По словам юриста, наказание может включать штрафы, обязательные или принудительные работы, а также лишение свободы до шести лет, если действия или бездействие привели к уничтожению или повреждению объекта.

"Для возбуждения уголовного дела следователи должны установить факт уничтожения или повреждения объекта культурного наследия, причинно-следственную связь между бездействием или действиями должностных лиц и наступившими последствиями, а также наличие умысла или грубой неосторожности, например, если чиновники знали о проблеме, но не приняли меры, несмотря на обращения граждан", - сообщил юрист.

Напомним, что ранее в 2021 году в Шамильском районе под тяжестью грузовика обрушился пролет моста на дороге, ведущей к селам Гоор, Гоор-Хиндах и Кахиб. Эти три населенных пункта остались без транспортного сообщения, а водитель машины был госпитализирован. Следствие предположило, что обрушение моста стало результатом халатности чиновников.

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