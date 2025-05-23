Ростовский блогер Авакян задержан после публикации компромата на силовика

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Видеоблогер Гаспар Авакян задержан в Ростове-на-Дону по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. Источник связал дело с публикацией видео, на котором сотрудник полиции нюхает белый порошок.

"Кавказский узел" писал, что Гаспар Авакян в мае 2020 года был признан виновным в вымогательстве по четырем эпизодам и приговорен к 2,5 года колонии-поселения. Адвокаты блогера обжаловали приговор, но апелляционная и кассационная инстанции оставили его в силе.

Гаспар Авакян известен как автор видеоблога на YouTube. Он снимал видеосюжеты с критикой сотрудников ДПС и об аптеках, в которых наркозависимым продают сильнодействующие препараты. В описании паблика в соцсети "ВКонтакте", который также ведет Авакян, говорится, что он занимается журналистскими расследованиями, юридическими консультациями и представлением интересов в судах. По состоянию на 5.30 мск сегодня на YouTube канале Авакяна насчитывается 163 тысячи подписчиков, в его паблике “ВКонтакте” - 12 тысяч, а в Telegram-канале - 2364.

Блогер Гаспар Авакян задержан в Ростове-на-Дону вместе с неизвестной женщиной, их подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни гражданина.

По информации источника, Авакяна и задержанную подозревают в сговоре. Дело связано с публикацией видео о полицейском, который “на кадрах был в стрингах и нюхал белый порошок”, сообщило 22 мая со ссылкой на источник в силовых структурах издание “161.ру”. По информации Don Mash, задержанная женщина - бывшая жена полицейского.

Ростовский Следком опубликовал официальное сообщение об уголовном деле “в отношении двух местных жителей”, мужчины и женщины. Имена подозреваемых в релизе не названы. Потерпевший, чьи права “на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну” следствие считает нарушенными, назван в публикации “жителем Ростова-на-Дону”, род его занятий не уточняется. В том же сообщении ведомство призвало неких иных “пострадавших от неправомерных действий злоумышленника” обратиться в следственный отдел.

“Женщина передала соучастнику для дальнейшего незаконного распространения интернете фото- и видеоматериалы, содержащие сведения о частной жизни жителя Ростова-на-Дону, без его согласия. В результате злоумышленник опубликовал указанные материалы на администрируемых им информационных каналах, доступных неограниченному кругу лиц”, - говорится в публикации официального Telegram-канала Следкома.

Ряд публикаций о сотруднике ГИБДД из Сальска, в том числе два разных видео с употреблением обнаженным мужчиной белого порошка, Авакян разместил в своем Telegram-канале 29 и 30 апреля. В публикациях, помимо фотографий и видео, есть личные данные полицейского.

Из содержания публикаций следует, что все эти данные Гаспару Авакяну передала бывшая супруга инспектора. В одном из первых постов путверждается, что силовик “получал незаконные вознаграждения на карту бывшей жены”, это сообщение заканчивается фразой: “Прошу органы МВД, Следственного комитета считать этот пост как заявление”. В дальнейших публикациях на канале Авакяна о том же сотруднике ГИБДД заявляется о его связях с ФСБ и о том, что он оставил бывшую супругу с тяжелобольным ребенком и долгами по кредитам.

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