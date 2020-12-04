Кассационный суд оставил в силе приговор ростовскому блогеру Авакяну

04 декабря 2020, 13:39

Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ростовского видеоблогера Гаспара Авакяна, осужденного на 2,5 года колонии-поселения по обвинению в вымогательстве.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая ростовский видеоблогер, журналист агентства "Росдержава" Гаспар Авакян был признан виновным в вымогательстве по четырем эпизодам и приговорен к 2,5 года колонии-поселения. Его адвокаты сочли неубедительными доказательства его вины в вымогательствах и решили обжаловать приговор. Авакян выразил опасение, что его семья останется в трудном финансовом положении. Друзья и родственники блогера неоднократно проводили пикеты с требованием прекратить уголовное преследование активиста.

По версии следствия, первый случай вымогательства Авакян совершил в августе 2018 года, потребовав деньги у врача за непубликацию аудиозаписи разговора с ним о платных медуслугах по полису ОМС. Другой случай вымогательства, инкриминируемый Авакяну, произошел в октябре 2018 года, когда он, по версии следствия, требовал деньги с директора автошколы за видео нарушения ПДД инструктором этой школы, а также другие компрометирующие материалы. Третий эпизод, по мнению следствия, состоялся в ноябре 2018 года за вымогательство денег у сотрудника ДПС за получение им взятки. Наконец, в апреле 2019 года в станице Ольгинской произошел четвертый эпизод, инкриминируемый Авакяну: полицейский, по мнению следователей, перечислил блогеру 200 тысяч за отказ от публикации компрометирующего ролика.

Четвертый кассационный суд, расположенный в Краснодаре, оставил без изменений приговор Гаспару Авакяну, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник суда.

Сам Гаспар Авакян на своей странице в ВКонтакте сообщил, что «уезжает в колонию-поселение №8 на 1 год 1 месяц 10 дней» и это его «крайний пост на ближайшие два новых года».

«Вчера 4-ый кассационный суд бурно обсуждал моё уголовное дело и даже хотели отменить и направить на новое рассмотрение, но что-то пошло не так и приговор Ленинского районного суда остался в силе и без изменений» - написал 3 декабря Авакян, поблагодарив всех за поддержку.

Гаспар Авакян известен как автор видеоблога на YouTube. У него по состоянию на 13.30 мск 4 декабря 118 тысяч подписчиков. Авакян снимал видеосюжеты с критикой сотрудников ДПС и об аптеках, в которых наркозависимым продают сильнодействующие препараты. В описании паблика в соцсети "ВКонтакте", который также ведет Авакян, говорится, что он занимается журналистскими расследованиями, юридическими консультациями и представлением интересов в судах. Авакян стал победителем конкурса "Кавказского узла" "Герои Кавказа-2018".

Ранее, 7 сентября, Ростовский областной суд отказался отменить приговор Авакяну и прекратить уголовное дело в отношении него, следует из информации на сайте суда.

«Приговор Ленинского районного суда г.Ростова-на-Дону от 27 мая в отношении Авакяна оставить без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и его защитника адвоката Лунькова без удовлетворения», - говорится в апелляционном постановлении облсуда.

Напомним, что ранее Авакян сообщил на своем YouTube-канале, что у него после нападения 3 августа сотрясение мозга и сломаны обе челюсти. Авакян уверен, что нападение связано с его профессиональной деятельностью. МВД отчиталось о том, что начата проверка сообщения о нападении на блогера, однако спустя несколько дней Авакян самостоятельно установил личности напавших на него людей. Правоохранительные органы получили подробные данные о нападавших, но так и не задержали их, заявил он. Позже блогер заявил о серьезных последствиях для здоровья из-за нападения на него, в частности о болях в челюсти после перелома, а также ухудшении зрения.

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