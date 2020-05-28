Защита сочла несправедливым приговор Авакяну

28 мая 2020, 13:38

Адвокаты ростовского видеоблогера Гаспара Авакяна сочли неубедительными доказательства его вины в вымогательствах и решили обжаловать приговор. Авакян выразил опасение, что его семья останется в трудном финансовом положении.

Как писал "Кавказский узел", ростовский видеоблогер, журналист агентства "Росдержава" Гаспар Авакян был помещен СИЗО, но вышел на свободу 6 февраля, когда истек максимальный срок содержания под стражей. Он не признает себя виновным. После задержания он объявлял голодовку, а его друзья и родственники провели пикеты с требованием прекратить уголовное преследование активиста. 27 мая Авакяна был признан виновным в вымогательстве по четырем эпизодам и приговорен к 2,5 года колонии-поселения, защита не согласилась с решением суда.

По версии следствия, первый случай вымогательства Авакян совершил в августе 2018 года, потребовав деньги у врача за непубликацию аудиозаписи разговора с ним о платных медуслугах по полису ОМС. Другой случай вымогательства, инкриминируемый Авакяну, произошел в октябре 2018 года, когда он, по версии следствия, требовал деньги с директора автошколы за видео нарушения ПДД инструктором этой школы, а также другие компрометирующие материалы. Третий эпизод, по мнению следствия, состоялся в ноябре 2018 года за вымогательство денег у сотрудника ДПС за получение им взятки. Наконец, в апреле 2019 года в станице Ольгинской произошел четвертый эпизод, инкриминируемый Авакяну: полицейский, по мнению следователей, перечислил блогеру 200 тысяч за отказ от публикации компрометирующего ролика.

На оглашение приговора по делу Гаспара Авакяна 27 мая в Ленинский райсуд пришли около двадцати человек – родственников, знакомых и друзей блогера, а также представителей прессы. Из них в зал суда прошли только восемь человек, а остальных, в том числе и корреспондента «Кавказского узла», судебные приставы не пропустили, сославшись на необходимость соблюдения в зале социальной дистанции в 1,5 метра. Всем проходящим в зал суда приставы измеряли температуру, а также проверяли наличие масок и перчаток, очереди на входе не было, передал корреспондент "Кавказского узла".

Авакян приехал на процесс с женой. Оглашение приговора заняло около 3,5 часа. После заседания Авакян заявил, что намерен обжаловать приговор вплоть до кассационного суда.

«В течение 10 дней будет подана апелляционная жалоба в Ростовский областной суд, где мы, скорее всего, проиграем, после чего будет подана кассационная жалоба в Краснодар, там, надеюсь, дело будет рассматриваться по существу», - заявил Гаспар Авакян, который до решения апелляционного суда находится под мерой пресечения в виде запрета на определенные действия.

На заседании 6 февраля прокурор внес ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий. "Прошу запретить Авакяну выезд за пределы города Ростова-на-Дону, запретить на период судебного рассмотрения общение с потерпевшими по настоящему уголовному делу, запретить участие в общественно-массовых мероприятиях, запретить отправлять и получать почтово-телеграфную корреспонденцию, за исключением общения с адвокатом, а также ввести запрет на использование любых устройств, осуществляющих доступ в телекоммуникационную систему интернет", - сказал прокурор, с чем согласилась и защита согласилась. Судья его удовлетворил.

По его словам, суд установил в своем решении, что силовик предлагал Авакяну 100 тысяч рублей, а потом 200 тысяч рублей, но при этом полицейского не привлекли к ответственности за провокацию взятки. "Почему (силовик) ушел от ответственности, если он подкупал меня и провоцировал меня? Это остается вопросом, как и многое из того, что происходило за эти сорок заседаний процесса, длившегося более года», - добавил блогер.

Он также отметил, что в эпизоде с вымогательством у сотрудника полиции приговор основан на показаниях полицейских, являющихся сослуживцами потерпевшего, поэтому у суда, по его мнению, не было оснований им доверять.

Авакян отметил, что, если приговор будет признан законным, он проведет этот год в колонии -поселении, изучая Библию, а после возвращения на свободу продолжит заниматься своей деятельностью. «После того как выйду, ни в коем случае не поменяю ничего в своей деятельности, как занимался, так и буду заниматься выявлением правонарушений среди сотрудников полиции и помогать гражданам, которые попали в сложную жизненную ситуацию, столкнувшись с недобросовестными сотрудниками полиции», - сообщил Авакян.

По оценкам защиты, если приговор вступит в законную силу, Авакяну предстоит провести в колонии-поселении год, один месяц и 10 дней.

Авакян не стал призывать своих сторонников к акциям протеста. «Акции протеста? Нет, я не хочу подставлять под удар своих подписчиков - все, что можно проводить, будет проведено моей командой в интернете. Меру пресечения (до решения апелляционного суда, - прим. "Кавказского узла") мне не изменили, оставили в силе, я также буду ходить с браслетом, мне запрещено пользоваться интернетом, сотовой связью, я как и прежде не могу работать, заниматься блогом, но будем бороться дальше, на этом нельзя останавливаться»,- рассказал блогер корреспонденту «Кавказского узла".

Блогер отметил, что приговор негативно повлияет на финансовое положение его семьи, поскольку он лишится возможности зарабатывать и ее содержать. «В (колонии-поселении) не смогу работать. Семью лишат заработка. Дочь останется без нужных вещей и книг. Она ходит у меня во второй класс, целый год я пропущу в воспитании своего ребенка, я и так уже год пропустил», - посетовал блогер.

Напомним, что в конце февраля - менее, чем через месяц после освобождения из СИЗО по делу о вымогательстве Авакяна задержали в Ростове-на-Дону. Силовики составили на него протокол о нецензурной брани в общественном месте, однако суд оправдал Авакяна.

Авакян добавил, что намерен заявить встречный иск о клевете по поводу дела о хулиганстве, по которому он был оправдан.

«До сих пор не привлекли ни к уголовной, ни к административной ответственности тех, кто оклеветал меня - тех силовиков, которые возбудили в отношении меня дело, продержали меня сутки в (изоляторе). Буду заявлять иск о клевете и возмещении материального ущерба в пределах 50 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на оплату услуг и проживания адвокатов», - сообщил ростовский видеоблогер.

Приговор будет обжалован в Ростовский облсуд, подтвердил представитель Авакяна, юрист Виталий Митрофанов. По его словам, защита блогера также надеется на пересмотр дела по существу только в кассационном суде в Краснодаре.

«Мы считаем, что суд нарушил наше право на защиту […] Так, например, суд призвал относиться ко всем показаниям свидетелей защиты скептически, якобы они были заинтересованы в (оправдании) Гаспара. Также суд лишь частично приобщил скриншоты переговоров Авакяна с потерпевшими, которые первые адвокаты не смогли приобщить изначально. Скришот самого главного документа защиты – постановления о проведении оперативно-розыскной деятельности по силовику - также приобщен не был. Нам отказали в удовлетворении ходатайства, хотя это был документ, заверенный в нотариальном порядке», - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" юрист.

По его словам, "все что мешало стороне обвинения, судья не приобщал". Виталий Митрофанов отметил, что, по его мнению, ни по одному из эпизодов инкриминируемых преступлений вина Авакяна не доказана, приговор адвокат назвал несправедливым.

«Я считаю, что Авакян не должен сидеть (в заключении), будучи изолированным от общества, так как не представляет общественной опасности. Считаю, что условного срока было бы достаточно, даже если бы он был виновен. У нас в законе прямо указано: приговор должен быть законным и справедливым», - заявил Митрофанов.

О том, что Авакян, по мнению юриста, не представляет общественной опасности, свидетельствует и минимальный материальный ущерб, который, по версии обвинения, Авакян нанес потерпевшим. «Так, из четырех эпизодов вменяемого Гаспару вымогательства только одному потерпевшему (случай с вымогательством у инспектора ДПС, – прим. "Кавказского узла"), причинен ущерб в размере 150 тысяч рублей, но при этом, на данный момент (инспектор ДПС) еще иск не подавал. У остальных потерпевших вообще нет ущерба», - напомнил Митофанов.

Гаспар Авакян известен как автор видеоблога на YouTube. У него, по состоянию на 13.47 мск 27 мая, 114 тысяч подписчиков. Авакян снимал видеосюжеты с критикой сотрудников ДПС и об аптеках, в которых наркозависимым продают сильнодействующие препараты. В описании паблика в соцсети "ВКонтакте", который также ведет Авакян, говорится, что он занимается журналистскими расследованиями, юридическими консультациями и представлением интересов в судах. Авакян стал победителем конкурса "Кавказского узла" "Герои Кавказа-2018".

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