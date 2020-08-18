Авакян пожаловался на ухудшение состояния здоровья после нападения

18 августа 2020, 01:05

Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил о серьезных последствиях для здоровья из-за нападения на него, в частности о болях в челюсти после перелома, а также ухудшении зрения.

Как писал "Кавказский узел", Гаспар Авакян сообщил на своем YouTube-канале, что у него после нападения 3 августа сотрясение мозга и сломаны обе челюсти. Авакян уверен, что нападение связано с его профессиональной деятельностью. МВД отчиталось о том, что начата проверка сообщения о нападении на блогера, однако спустя несколько дней Авакян самостоятельно установил личности напавших на него людей. Правоохранительные органы получили подробные данные о нападавших, но так и не задержали их, заявил он.

Гаспар Авакян известен как автор видеоблога на YouTube. У него по состоянию на 00.35 мск 18 августа 118 тысяч подписчиков. Авакян снимал видеосюжеты с критикой сотрудников ДПС и об аптеках, в которых наркозависимым продают сильнодействующие препараты. В описании паблика в соцсети "ВКонтакте", который также ведет Авакян, говорится, что он занимается журналистскими расследованиями, юридическими консультациями и представлением интересов в судах. Авакян стал победителем конкурса "Кавказского узла" "Герои Кавказа-2018".

Какой-либо реакции полиции на расследование команды Авакяна не было, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сам Гаспар Авакян. По его словам, с ним связался только представитель прокуратуры.

"После того как наша команда смогла установить личности [напавших на меня] людей, со мной связывалась прокуратура Советского района […] На удивление очень оперативно заместитель прокурора Советского района отреагировал, приехал лично, видно, что хочет раскрыть это преступление, занимается, много было запросов им сделано […] полиция не связывалась, к сожалению, но отдел [полиции], на мое удивление, в принципе расследуют адекватно и беспристрастно, за единственным случаем - конечно, затянули момент задержания, то есть дали время, может быть случайно, но дали время, чтобы [напавшие на меня] люди скрылись. Есть такая информация, что подозреваемые скрылись", - пояснил Авакян.

Он добавил, что есть данные, что подозреваемые могли скрыться в Дагестане, однако, по его мнению, они находятся в одном из поселков Каменска-Шахтинского. Авакян проверяет информацию о том, где находятся напавшие на него, по его мнению, люди.

"Оперативники уголовного розыска и ещё пара участковых участвуют в оперативно-разыскных мероприятиях в отношении данных лиц в Каменске-Шахтинском, главное управление [МВД] присутствует там, пытаются установить их местонахождение. Были допрошены родственники подозреваемых, не знаю, что там в итоге, данные пока не раскрываются", - уточнил Авакян.

Серьезными последствиями от нападения стали перелом челюсти и ухудшение зрения, заявил блогер. "Сейчас безумно болит челюсть […] Левый глаз, когда вбок смотришь - мутно. В целом иду на поправку, все еще болит, но лечимся", - сообщил он, добавив, что 17 августа была готова судебно-медицинская экспертиза.

"[Экспертиза] проходила так долго, потому что рентгенологов в больнице не было, на снимках подтвердился перелом нижней челюсти слева", - сказал блогер.

В 2019 году в отношении Авакяна было возбуждено уголовное дело по обвинению в четырех эпизодах вымогательства. 27 мая Авакян был признан виновным и приговорен к 2,5 года колонии-поселения, защита не согласилась с решением суда. По версии следствия, впервые вымогательство Авакян совершил в августе 2018 года, потребовав с врача деньги в обмен на то, что не будет опубликована запись разговора о платных услугах ОМС. В другом случае, по мнению следователей, блогер требовал деньги с директора автошколы за видео нарушения ПДД инструктором этой школы. Третий эпизод, как считают следователи, произошел в ноябре 2018 года, когда Авакян вымогал деньги у сотрудника ДПС. Также по материалам дела, блогер получил 200 тысяч рублей от полицейского в обмен на отказ в публикации видео с компроматом.

Дата рассмотрения апелляции на приговор по обвинению Авакяна в вымогательстве еще не назначена, сообщил сам блогер. По его словам, обзор судебной практики показал, что приговор по его делу слишком жесток. "Апелляция еще не поступила в областной суд, я не знаю, по каким причинам на три месяца это затянулось […] Два с половиной года колонии-поселения за то, что ты не делал, считаю, это слишком много. Да с учётом того, что я уже девять месяцев почти отсидел (Гаспару Авакяну была избрана мера пресечения в виде ареста, но он вышел из СИЗО 6 февраля, когда истек максимальный срок содержания под стражей – прим. «Кавказского узла»), это засчитают как день за два, но мне ещё один год и один месяц придётся провести в колонии", - заявил блогер.

Авакян отметил, что при рассмотрении апелляции по его делу "может присутствовать предвзятость", потому что он более полугода "эвакуировал личный транспорт судей и помощников прокурора от облсуда с тротуаров и мест для инвалидов". "Не знаю точно, что будет, но так полагаю, что в силе останется приговор", - сказал блогер.

Он также перечислил нарушения, которые, по его мнению, допустил суд при рассмотрении дела. "Все следствие - это грубейшие ошибки процессуального характера, которые суд не учел. Например, обыски в даты, которые указаны, не проходили у меня, а указано, будто 23 мая у меня была найдена расписка, которую я даже ни разу в глаза не видел, ни моя супруга ни разу не видела эту расписку, там присутствует почерк, который мне не знаком. Почему 23 мая якобы обыск был - потому что в этот день потерпевший обратился в УСБ (МВД) […] Задолго до назначения всех этих встреч [с силовиками, признанными потерпевшим] я сам звонил в УСБ - это подтверждается всеми доказательствами, которые мы предоставляли, но суд их отклонил", - пояснил Авакян.

Он добавил, что его дважды пытались вернуть в СИЗО по представлению ФСИН, обвинив в использовании интернета. Блогер пояснил, что у него сохраняются ограничения на пользование интернетом, сотовой связью, также ему запрещено покидать пределы Ростова-на-Дону, общаться с потерпевшими, на ногу надет электронный браслет.

Получить комментарии в пресс-службе ГУВД по Ростовской области по поводу заявлений Авакяна о поиске найденных им нападавших корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Результаты расследования, проведенного командой Гаспара Авакяна, блогер представил в 18-минутном видео, опубликованном на его канале в YouTube. По словам Авакяна, установить личности нападавших удалось после просмотра видеозаписей с разных камер, установленных недалеко от места нападения. Помощники блогера нашли фотографии обоих спортсменов, в том числе совместные, их страницы в соцсетях и страницы их друзей. Один из нападавших был в день нападения в той же одежде, в которой он за пару недель до этого сфотографирован вместе с друзьями на фото в соцсети. Второго установили, в том числе, по специфической татуировке.

Авакян не представил подробных доказательств своего расследования

В ситуации, произошедшей с Авакяном, имеется состав преступления, считает адвокат Правозащитного центра "Мемориал" Марина Агальцова. "Если у него сломанная челюсть, то это тяжкий вред здоровью. Это ст.111 УК России. Если у него и камеру разбили, то это ст.167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества)", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Агальцова.

По ее словам, видео, в котором Авакян заявляет, что провел расследование и установил виновников нападения на себя, вызывает сомнения. "Я посмотрела это видео. Получается, что у нас в реальности первые семь минут посвящены разбору, кто нападал. В отличие от видео, которые постоянно делаются Навальным, здесь нет объяснения того, каким образом Гаспар пришел к выводу, что это именно эти люди. А вот эта мыслительная интеллектуальная деятельность, как правило, является самым важным для зрителя. Он просто опубликовал имена этих людей, которые, по его мнению, совершили на него нападение", - указала адвокат.

Агальцова отметила, что блогер представил зрителям для самостоятельного анализа "по сути два доказательства". "Первое - это фотография нападавшего в красных штанах, которая была сделана, как я понимаю, до нападения, либо во время нападения, либо после нападения. И аналогичная фотография, которая сделана, наверное, из каких-то социальных сетей, друзей [нападавшего] - и там снова этот человек в таких же красных штанах, внешностью похожий на нападавшего", - рассказала она.

Тем не менее, по мнению Агальцовой, на фотографии, сделанной камерой во время инцидента можно лишь разглядеть человека кавказского типа, с черными волосами, невысокого, мускулистого. "Под этот образ [человек, на которого указал Авакян] подходит очень приблизительно. Но на второй фотографии видна татуировка, которая похожа на татуировку [нападавшего, на которого указал блогер]. А это уже уникальный элемент внешности, абсолютно единичный отличительный признак. Поэтому татуировка является действительно очень важным связующим звеном, и, если ее бы не было, и мне показали только фотографию человека в красных штанах, то, конечно, этого было бы недостаточно", - отметила она.

Относительно других людей, то, по словам Агальцовой, блогер сказал лишь только их имена, но не описал, как он пришел к выводам об их участии в нападении. "Поэтому я не могу заключить, причастны ли эти люди к совершению нападения на него, либо просто вместе фотографировались. К сожалению, здесь у Гаспара такой пробел, и объективный наблюдатель не может сделать вывод с какой-либо долей вероятности о том, что, остальные причастны к нападению на Авакяна", - резюмировала Агальцова.

Напомним, что в своем видеоролике Авакян заявлял, что оба участника нападения на него живут в Каменск-Шахтинском и занимаются боевыми искусствами. Один из них, уроженец Буйнакска, ранее был судим и не один раз привлекался к уголовной ответственности по разным статьям, в том числе по статье 112 УК РФ. Сейчас этот мужчина, по информации блогера, находится в розыске по делу о грабеже. Второй участник нападения - уроженец Азербайджана, несудимый, уточнил Гаспар Авакян.

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