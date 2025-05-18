Гибель водителя в горах Дагестана вызвала вопросы о безопасности дорог

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Житель Унцукульского района погиб в результате падения машины с горной трассы в 15-метровый обрыв. На опасном участке дороги не установлены ограждения, обратили внимание пользователи Telegram.

О том, что житель Унцукульского района погиб в результате падения автомобиля в обрыв, сообщила вечером 17 мая руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева в своем телеграм-канале "Криминальная хроника" (128,6 тысячи подписчиков).

Инцидент произошел в светлое время суток (около 15 часов) 17 мая на автодороге Буйнакск - Гимры - Чирката. "79-летний водитель, управляя автомобилем «Chery S12», не справился, съехал с дороги и опрокинулся в обрыв высотой 15 метров. В результате ДТП мужчина, с различными телесными повреждениями, был доставлен в больницу, где в последующем скончался", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована фотографиями, сделанными на месте ДТП и рядом с ним. На кадрах видно, что около изгиба горной трассы стоят лишь дорожные знаки, но нет ограждения вдоль обочины. На проезжей части виден свежий асфальт и временная дорожная разметка оранжевого цвета.

Это же сообщение, но без фотографий, размещено и в официальном телеграм-канале республиканского МВД. В нем отключена возможность оставлять комментарии. Под публикацией в телеграм-канале Гаяны Гариевой, по состоянию на 14.35 мск, размещено 32 комментария.

Авторы многих из них выразили соболезнования близким погибшего. Другие пользователи обратили внимание на отсутствие ограждений опасного участка дороги.

Отбойников нет на дороге, почему не ставят на таких опасных местах?

"Отбойники - что такое?" – поинтересовался, в частности, RM009. "Почему там не стояли блоки?" – задалась вопросом Марина.

"Не камеры нужно ставить, а ограждения", - указал Red Bull. "Отбойников нет на дороге, почему не ставят на таких опасных местах?" – написал другой пользователь.

"На данный момент там идет ремонт дорог, и все отбойники убраны", - заявил Muhammadrasul. "Вот и слетел", - ответил на это еще один пользователь.

"Это как нужно было лететь, чтоб не вписаться в такой поворот", - удивился Ram JR. "Какой "такой", там почти 90 градусов поворот", - ответил на это пользователь с ником "1 1". "Может, ему [водителю] плохо стало", - предположила Гасанова Раисат.

При падениях машин с обрывов погибают жители Дагестана и туристы

"Кавказский узел" писал и о других случаях гибели людей в аналогичных дорожных инцидентах в Дагестане. Так, в августе 2020 года водитель и пассажир погибли при падении машины в обрыв высотой 250 метров на автодороге Мамраш-Ташкапур.

В апреле 2021 года автомобиль с четырьмя туристами, которым управлял местный житель, упал с обрыва около села Чох. В результате погиб один из туристов.

2 июля 2022 года около высокогорного села Куруш в Докузпаринском районе при падении машины в ущелье травмы получили шесть туристов, один из них был помещен в реанимацию.

Менее чем через три недели, 22 июля того же года, 35-летний житель Оренбургской области, его жена и двое детей погибли в результате падения машины в каньон около села Хунзах. Водитель не заметил края дороги из-за отсутствия указательных знаков и ограждений, поскольку администрация Хунзахского района не обеспечила безопасность движения, заявили следователи.

Чиновникам следует обеспечить установку ограждений на опасных участках дорог в горах Дагестана, указали пользователи Instagram* после гибели семьи туристов.

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