Комментаторы раскритиковали Марию Шукшину за поддержку идеи переименования Волгограда

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Актриса Мария Шукшина выступила за переименование Волгограда в Сталинград. Пользователи ее телеграм-канала высказали полярные мнения по этому поводу, однако многие волгоградцы заявили, что в городе нужно решить множество проблем и переименование - не основная из них.

Как писал "Кавказский узел", в Волгограде не первый год ведутся споры о возможном переименовании города в Сталинград: так, в 2023 году этого потребовали участники первомайского митинга КПРФ, назвавшие преувеличенными данные о массовых сталинских репрессиях. 29 апреля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил президенту Владимиру Путину, что ветеранское сообщество просит переименовать аэропорт Волгограда в аэропорт Сталинград и Путин в тот же день подписал соответствующий указ. Переименование аэропорта укладывается в череду сознательных и несознательных попыток реабилитировать имя Сталина, но реального общественного запроса на это нет, считают опрошенные "Кавказским узлом" историки и правозащитники.

Актриса Мария Шукшина в своем телеграм-канале предложила переименовать Волгоград в Сталинград. "Во имя наших дедов, а у младшего поколения, и прадедов, кто побеждал с Красным знаменем в руках и именем Сталина на устах. Как и мой дедушка по маминой линии, который дошел до Берлина", - написала она.

Публикация актрисы собрала, по данным на 05.00 мск 12 мая более 900 комментариев, причем многие из них были критическими. Мнения комментаторов разделились, один выступили за переименование, другие раскритиковали как саму идею, так и мнение Шукшиной.

Пользователь Наталья считает идею о переименовании правильной, но отмечает при этом, что "многие жители Волгограда не согласны с переименованием", что лично ей непонятно. "Но считаю, что это должно решаться на высшем уровне и всей страной, т.к. это наша общая история", - добавила она.

"Люблю Волгоград, хочу здесь жить, но, поверьте, в Влг есть на что потратить деньги и без переименования", - отметила Tatyana Volovatova. "Мне, как рожденной в Волгограде, вполне достаточно, что аэропорт теперь Сталинград. И на все праздники город на день переименовывают", - поделилась мнением пользователь vsv.

"Мне нравится Волгоград, Волга - большая и сильная, и город такой же пусть будет. И потом я против менять, когда уже выросло несколько поколений с таким названием", - считает Юлия. "Опрашивайте волгоградцев, а не всю страну. Не стране тут жить, а нам, волгоградцам", - предложила Elena.

"Уже не одно поколение родилось в Волгограде, и мы волгоградцы. Чтить память своих предков, дедов, это великое и нужное дело, и мы этим занимаемся, особенно в нашем городе! Но не нужно жить прошлым в прямом смысле, и окунать нас в ту боль, трагедию, и горе! Мы и так живём на костях, в городе и так тяжёлое бремя, у нас уезжающих, больше чем родившихся, с каждым годом", - высказала мнение Анжелика Лика.

"Живу в Волгограде и жители моего города категорически против переименования. Посмотрите комментарии под любой статьей, где поднимается тема переименовывания, а также любые опросники. В городе полно других проблем: массово закрываются заводы <...> В городе довольно низкий уровень жизни по доходам (пошлины по переоформлению документов - довольно ощутимая дополнительная нагрузка для жителей). Мужчины вынуждены уезжать из города работать вахтами, оставляя семьи. Деревни в области массово вымирают, закрываются сельские школы. В городски школах жуткая нехватка учителей <...> А переименование в депрессивном угасающем регионе - только людей злить, добавляя им дополнительных ненужных проблем", - написала Ольга Кравченко.

"Я кстати, как волгоградец, сначала был против, а теперь за переименование. Пусть потом вся страна слушает, как в Сталинграде рвет каналюгу, что это депрессивный город, как рушатся заводы. Может, тогда раскошелятся всей страной на имидж", - отметил Р-уу.

"Сталинград - это ушедшая история, тяжелая судьба миллионов, которую нельзя забывать, но мы хотим жить в светлом будущем в городе Волгоград. Не надо навязывать свое мнение миллионам, которым жить в этом городе", - обратилась к актрисе Марина Аверина.

"У нас нет в нашем нищем городе лишних средств и времени, на всю эту бумажную волокиту", - полагает Виктория. "Прежде чем пафосно переименовывать город, лучше б памятники привели в порядок. В центре начистили к приезду президента и успокоились", - поделилась наблюдениями Svetlana.

"Когда переименовывали Сталинград на Волгоград, мнения жителей никто не спрашивал. Почему же теперь лукавят?" - интересуется Евгения.

Поводом вновь заговорить о переименовании города стала оговорка курсантки Регины Султановой, которая присутствовала 30 апреля на встрече Путина с участниками марафона "Знание. Первые". Султанова, которая обозначена в списке участников встречи на сайте Кремля как активистка провластных организаций (Волгоградской областной общественной организации "Дом дружбы" и центра "Воин"), поблагодарила Путина за то, что он "переименовал город". Поправив ее, Путин спросил: "А вы считаете, что и город надо бы переименовать?". "Да, потому что все-таки это связано с глубокой историей. От всего населения (говорю), мы были бы очень рады", - заявила активистка. Другая участница форума заявила, что присоединяется к словам Султановой "как волгоградка", следует из видео диалога, опубликованного ТАСС. Путин пообещал "подумать” над предложением, отметив, что хотел бы выяснить мнение большинства горожан.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2024 года в Малгобеке был задержан 47-летний местный житель, который обвиняется в похищении в 1999 году с целью выкупа жителя Кировской области.

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