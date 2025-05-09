Пользователей Telegram возмутили объявления о запрете на купание в Анапе

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Машины с громкоговорителями, которые оповещают о запрете на купание на пляжах Анапы, ездят по песку, который много месяцев очищали и просеивали от мазута, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", окончание очистки пляжей Анапы от мазута намечено на 13 мая. 23 апреля власти Кубани заявили, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 150 пляжей Анапы и Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания, там курсируют патрули с громкоговорителями.

18 апреля власти Кубани объявили, что курортный сезон в Анапе состоится, лишь нельзя пользоваться пляжами и купаться в море. Власти сослались на заявление главы Роспотребнадзора о том, что "зоны рекреации могут быть использованы без использования пляжей и глади морской воды". Согласно этому же заявлению, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района непригодны для купания. 19 апреля оперштаб Кубани подчеркнул, что в Темрюкском районе доступными для купания остаются около 130 километров берега.

Анапские пляжи патрулируют машины с громкоговорителями. "Два спецавтомобиля с громкоговорителями регулярно объезжают береговую линию, оповещая туристов. Маршруты автомобилей распределены по двум участкам: один работает от Центрального пляжа Анапы до с. Витязево; второй на береговой линии в станице Благовещенской", - сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале 7 мая.

"Уважаемые жители и гости города-курорта Анапа. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ, применением техники по очистке пляжей территория функционирования пляжей временно ограничена. Купание запрещено", - раздается из громкоговорителя на приложенном к публикации видео.

Это сообщение перепостили ряд пабликов и блогеров. В частности, его разместил в своем Telegram-канале, на который подписаны 48 699 человек, блогер Юрий Озаровский. Публикация собрала к 23.55 мск 69 комментариев.

"Зачем по песку ездят эти машины, портят прибрежную полосу", - написала Ксения.

"Так ограничения из-за производства работ? Или вред для здоровья?" - поинтересовался Dato.

"На табличках написано, что купания запрещено на время работы", - ответил Евгений.

"Если работы ведутся - уважайте отдыхающих, огородите место работ. В другом месте пусть люди, приехавшие за 3 тысячи километров, отдыхают, купаются", - указал другой пользователь.

"У меня предупреждения вызывают уважение, а кто не понимает экопроблемы и ворчит - это их собственное решение купаться, никто не остановит, аналогично как и в шторм" - отметил petro.

Сообщение о работе машин с громкоговорителями на пляжах Анапы разместил и Telegram-канал "Маковозовы", на который подписаны 30 682 подписчика, его прокомментировали 24 пользователя.

"Когда надо было технике ездить по пляжу - не дождаться. Теперь ездят по просеянному песку. Есть же таблички запрещающие. Думаю, создают вид бурной деятельности", - высказала мнение Валентина Шабанова.

"Доказывают что <средства> пошли точно, куда нужно!! Аж заправили две "Нивы"", - написал пользователь Mik Mik.

Напомним, заявления властей о подготовке к курортному сезону перемежаются сообщениями о новых выбросах мазута, в том числе около мест отдыха детей. Так, 25 апреля выбросы были обнаружены около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево и на пляже отеля, а 23 апреля - около того же детского лагеря и базы отдыха.

3 апреля оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал тогда эколог Евгений Витишко.

Туроператоры заявили, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом, по их словам, санатории потеряли небольшой процент заявок, так как состояние берега для гостей санаториев не главный критерий.

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

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