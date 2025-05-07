Главы девяти сел в Дагестане оштрафованы за неподнятый флаг

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Руководители девяти селений в Бабаюртовском районе Дагестана не подняли на зданиях российский флаг и получили административные штрафы.

В неисполнении закона о государственных символах России руководителей сел уличила прокуратура Бабаюртовского района.

“На зданиях девяти сельских поселений района в нарушение требований закона, Государственный флаг Российской Федерации не был поднят”, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте республиканской прокуратуры.

Главам муниципалитетов были внесены представления с требованием устранить нарушения. Кроме того, главы сел были оштрафованы по административной статье о нарушении порядка официального использования государственных символов (17.10 КоАП). Эта статья предусматривает для должностных лиц штрафы на сумму от пяти до семи тысяч рублей.

"Кавказский узел" писал, что по этой же административной статье в республиках Северного Кавказа штрафуют граждан, которые не встают во время исполнения российского гимна на спортивных или иных официальных мероприятиях. Так, в апреле стало известно, что по этой статье оштрафован 20-летний житель Черкесска, не вставший во время исполнения гимна на стадионе.

В июле 2024 года силовики составили административные протоколы на родителей выпускников нальчикской школы, которые не встали с кресел во время исполнения гимна России. Впоследствии восемь жителей Кабардино-Балкарии были оштрафованы на три тысячи рублей. Среди участников мероприятия, проявивших неуважение к гимну, оказался сотрудник филиала компании "РусГидро". Компания потребовала от него публичных извинений, заявив, что своими действиями он оскорбил общество и своих коллег.

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