Волонтеры объяснили усталостью закрытие штаба в Веселовке

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Штаб "Призраки" после 137 дней уборки пляжей в Темрюкском районе приостановил деятельность. Волонтеры объяснили это решение стечением обстоятельств и усталостью.

Как писал "Кавказский узел", в феврале-марте количество работавших на уборке мазута с пляжей и спасении птиц резко сократилось. На пляжах и в центрах спасения птиц трудятся в основном анапчане, рассказали в штабах волонтеров.

Волонтеры из штаба "Призраки" заявили о приостановке деятельности по уборке мазута

"Четыре с половиной месяца назад, а если точнее 137 дней, мы оказались в Веселовки. Мы пришли на помощь морю, птицам, природе. Это был важный опыт для каждого из нас", - сообщили представители штаба, указав, что в работе участвовали и оказывали помощь сотни людей.

"Мы не прощаемся и не ставим точку - нам просто нужна пауза. Наши восемь отважных призраков очень устали, а обстоятельства и погода диктуют свои условия. <...> Сейчас мы переходим в режим ожидания. Как только возникнет необходимость мы вернемся. А может быть и раньше", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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