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22:58, 1 мая 2025

Адвокат заявил об избиении задержанного полицейскими в Армении

Полицейские силой задерживают жителя Армавира в его доме. Кадр видео на странице Ара Карагиозяна / Facebook

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Полицейские силой забрали жителя Армавира из дома и избили его в отделе полиции, сообщил адвокат. Мужчина не подчинился требованиям полицейских, заявил представитель МВД Армении. 

Видео избиения жителя Армении силовиками и фотографии травм на его теле опубликовал сегодня адвокат армянской Хельсинкской ассоциации Ара Карагиозян. 

По словам адвоката, инцидент произошел в городе Армавир. "С разрешения моего клиента я публикую предоставленные им видео и фотографии, на которых запечатлено насилие, примененное к нему полицией. По словам потерпевшего, сначала полицейские подвергли его насилию у него дома, а затем отвезли в отделение полиции, где продолжили избивать и заклеили ему рот скотчем", - написал Карагиозян на своей странице в Facebook*.

На двух видео, опубликованных адвокатом, видно, как не менее пяти полицейских в форме применяют силу к мужчине, заламывая ему руки и прижимая его к полу. Впоследствии один из полицейских рукой грубо держит мужчину за щеку, когда тот пытается что-то сказать, и прижимает его голову к полу. На трех фотографиях видны ссадины на лице мужчины, повреждения в области глаза и сильные кровоподтеки на плече. 

Заявление адвоката прокомментировало МВД Армении. Пресс-секретарь ведомства Нарек Саркисян написал на своей странице в соцсети, что полицейские "посетили дом жителя города Армавир, предъявили постановление следователя", а мужчина "проявил неподобающее поведение, не подчинившись законным требованиям сотрудников полиции". 

Саркисян признал, что правоохранители применили физическую силу к мужчине, доставляя его в отдел. "Законность действий сотрудников полиции расследует департамент собственной безопасности и противодействия коррупции МВД", - написал Саркисян в Facebook*.

Адвокат Карагиозян прокомментировал заявление представителя МВД Армении, назвав его попыткой оправдать насилие. 

"Это заявление в очередной раз свидетельствует о том, что полиция, похоже, не предпринимает реальных шагов по борьбе с пытками и несоразмерным насилием со стороны полиции, а также по разоблачению этих явлений. В частном порядке, не проводя никакого расследования, представитель полиции публично заявляет, что гражданин вел себя неподобающим образом и не выполнял законные требования сотрудников полиции. Однако, если все стороны дела, включая пострадавшего гражданина и представителей полиции, еще не допрошены, как можно сделать такой предварительный вывод? На видео отчетливо видно и слышно, как сотрудники полиции бросают гражданина на землю, один из них прижимает лицо последнего рукой. Гражданин просит отпустить его, говорит, что задыхается и что сам придет в отдел полиции. Его жена также просит отпустить его, говоря, что он придет. Гражданин выходит из отделения полиции с явно избитым лицом", - написал он. 

Впоследствии адвокат сообщил, что на его публикацию о полицейском насилии отреагировала советник Генпрокурора Армении Лусине Мартиросян. "Она сообщила, что по факту предполагаемого насилия со стороны сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по статье 450 УК, части 7 статьи 2 статьи 7 УК (пытки, совершенные группой)”, - написал он, отметив, что удовлетворен такой оперативной реакцией со стороны прокуратуры.

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Автор: "Кавказский узел"

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