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07:02, 1 мая 2025

Боец из Владикавказа убит в зоне СВО

Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

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Эдуард Байцаев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 396 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 30 апреля официально признаны убитыми в специальной военной операции на Украине как минимум 395 бойцов из Северной Осетии.

44-летний военнослужащий из Владикавказа Эдуард Байцаев с позывным «Граф» был убит 6 февраля 2023 года в Авдеевке. Боец посмертно был награжден медалью "Во Славу Осетии", Звездой Героя ДНР. В февраля текущего года в память об Эдуарде Байцаеве в его родной 22-ой школе Владикавказа открыли мемориальную доску.

Эдуард был убит в ходе проведения разведки боем, пишет в своем телеграм-канале 30 апреля IrystonTV, анонсируя видеосюжет о Байцаеве.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 396 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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