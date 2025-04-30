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08:02, 30 апреля 2025

Военный из Северной Осетии убит в зоне СВО

Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Валерий Горбунов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 395 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 27 апреля официально признаны убитыми в специальной военной операции на Украине как минимум 394 бойца из Северной Осетии.

О том, что в зоне проведения СВО убит 30-летний житель Моздокского района Валерий Горбунов Валерий\, сообщила 29 апреля администрация Моздокского района в своем телеграм-канале.

Похороны бойца состоятся сегодня в селе Киевское.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 394 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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