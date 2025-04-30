Против вице-мэра Краснодара возбуждено уголовное дело о мошенничестве

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Источники в правоохранительных органах заявили о деле по статье "Мошенничество" возбуждено против вице-мэра города после прошедших вчера обысков.

Как писал "Кавказский узел", вице-мэр Краснодара был задержан после обысков в администрации города, в ходе которых изъяли деньги и документы.

Уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено в отношении вице-мэра Краснодара, курирующего внутреннюю и информационную политику, вопросы общественной безопасности и правопорядка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Сегодня в его отношении возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ", - сообщил источник, уточнив, что речь идет о вице-мэре Краснодара, который курирует работу по вопросам внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении одного из вице-мэров Краснодара, в рабочем кабинете которого вчера, 29 апреля, прошли обыски, сообщил источник "Интерфакса" в силовых структурах.

Отметим, что 20 апреля со ссылкой на правоохранительные органы сообщалось, что в здании администрации Краснодара на рабочем месте вице-мэра Всеволода Нетребы прошли обыски. Также сообщалось, что Всеволод Нетреба с августа 2024 года курирует вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.

Ранее сообщалось, что бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского суд арестовал по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей, суд отказался освободить его, его арест продлен до 17 мая, его жене Янине до этой же даты продлен срок домашнего ареста. 6 марта суд поместил под стражу до 17 мая Янину Копайгородскую, следствие пояснило изменение меры пресечения давлением на свидетеля.

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