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14:57, 23 апреля 2025

Пользователи Telegram поспорили о перспективах курортного сезона в Анапе

Анапа. Фото Антона Быкова, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Некоторые пользователи Telegram сочли недостаточно убедительными заверения властей о подготовке к курортному сезону в Анапе. Их оппоненты предположили, что последствия разлива мазута не отпугнут туристов.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля власти Кубани объявили, что курортный сезон в Анапе состоится, лишь нельзя пользоваться пляжами и купаться в море . 19 апреля оперштаб Кубани подчеркнул, что в Темрюкском районе доступными для купания остаются около 130 километров берега.

Заявления властей о подготовке к курортному сезону перемежаются сообщениями о новых выбросах мазута, в том числе около мест отдыха детей. Так, сегодня новые выбросы мазута найдены на берегу около детского лагеря и базы отдыха.

Блогер Юрий Озаровский, освещающий ситуацию с загрязнением берега в Анапе, сегодня опубликовал в своем телеграм-канале (48,3 тысячи подписчиков) фрагмент репортажа телеканала "Россия 1".

В телесюжете показана техника, просеивающая песок на пляже. Авторы репортажа заверили, что просеивание "даёт хороший результат". "Репортаж федералов об уборке пляжей в Анапе", - подписал публикацию блогер.

По состоянию на 14.55 мск, под публикацией размещено 256 комментариев. Авторы многих из них выразили полярные мнения о возможности летнего отдыха в Анапе после разлива мазута.

Глава Минприроды ранее заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону, следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

"Чисто для журналистов делали работу, и всё", - скептически оценил видеоряд телесюжета Александр Хмао zabrodin. "Конкретно эти люди и конкретно эта техника на пляже каждый день и работает каждый день. Не надо тут свою клевету вещать", - возразил Hevra.

"Так все пляжи будут просеивать?" - удивилась Елена. "Про замену песка уже забыли", - заметила Наталия.

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

"За месяц всё очистят и откроют сезон к середине июня, хоть и в половину мощности. И будет всем счастье", - предположил Алексей. "Мы в конце июня приедем!" – заявила людмила бурденкова.

Как раз за морем в Анапу и едут

"Многие едут не за морем. В Анапе море всегда в тине", - высказала мнение Анастасия. "А для чего ехать в курортный приморский город?" – удивился в ответ Andrey Mosquito. "А толпы людей на пляже каждое лето? Так, что пройти невозможно. Как раз за морем в Анапу и едут", - согласилась Юлия.

"Зачем ехать, чтобы купаться в бассейне? Таких отелей и своих регионах до хрена и больше. Ради моря только едем", - подтвердил пользователь с ником "Умирающая планета".

"А я думаю, всё хорошо будет. И сезон пройдет успешно, и море будет радовать", - оптимистично заметила KsuKsu. "Сезон однозначно будет. Ну, может быть, не совсем уж так благополучно, как раньше. По-моему, наших людей уже ничем не испугаешь. Что для нас мазут? Так это, ни о чём, ерунда, мелкие неприятности. Тем более, что в основном всё убрали и продолжают убирать", - написал Валерий Красов.

Напомним, владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость июньского размещения туристов. Ранее, 3 апреля, оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал эколог Евгений Витишко.

Туроператоры заявили, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом, по их словам, санатории потеряли небольшой процент заявок, так как состояние берега для гостей санаториев не главный критерий.

Массовые отказы от детских путевок на летний отдых в Анапе вызвали финансовые трудности у организаторов отдыха. "Продажи очень сильно упали, и коллеги столкнулись с дефицитом оборотных средств. Из крупных организаций отдыха и оздоровления детей видим 12 таких организаций, коллеги вернули больше чем 500 миллионов рублей заказчикам", - заявил 9 апреля замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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