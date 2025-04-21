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12:05, 21 апреля 2025

Ужесточено обвинение задержанным по делу о поджоге дома имама Бикмаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону отправил под стражу двух обвиняемых в попытке поджога дома имама Мухаммеда Бикмаева. Им предъявлено новое обвинение в хулиганстве, теперь обоим грозит до семи лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля полиция сообщила, что сотрудники ЦПЭ и ФСБ задержали двух мужчин, которые подозреваются в попытке поджечь дом председателя ДУМ Ростовской области Мухаммеда Бикмаева. Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности, 

Вечером 15 апреля была совершена попытка поджога частного дома на улице Туркестанской, в котором живет председатель Центрального духовного управления мусульман Ростовской области, имам-ахунд Мухаммед Бикмаев.

Подозреваемые в поджоге частного дома главного имама Ростовской области арестованы, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Постановлением Кировского районного суда г. Ростов-на-Дону Денису Лапину и Льву Коцюбинскому, обвиняемым по ч.3 ст.30, ч.2 ст.167 (Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч.2 ст. 213 (хулиганство) УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 15 июня включительно", - цитирует сегодня сообщение ведомства "Интерфакс".

Напомним, первоначально в связи с инцидентом полиция возбудила дело по статье 30, части 2 статьи 167 УК РФ (Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Часть 2 статьи 213 УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы.

Сам имам отказался счесть инцидент покушением на себя. Аналитики указали, что инциденты с участием мусульман в Ростовской области в основном связаны с личными конфликтами, а не религиозными, и на этом фоне поджог дома Бикмаева выглядит необычно.

В декабре 2024 года Мухаммед Бикмаев сообщил "Кавказскому узлу", что у мусульман Ростовской области нет "проблем как таковых". "Нет нехватки мечетей или молельных домов. Наша мечеть сейчас расширяется, завершили каркас, это  с запасом покроет потребности лет на пять-шесть. Община тоже расширяется", - сказал он тогда.

Мухаммед Бикмаев в июне 2024 года участвовал в переговорах с заключенными, захватившими заложников в ростовском СИЗО. Он пытался уговорить их отпустить заложников, но получил отказ. После этого силовики начали штурм изолятора. Подробнее о тех событиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Захват заложников в ростовском СИЗО".

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Автор: "Кавказский узел"

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