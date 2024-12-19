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19:44, 19 декабря 2024

Мусульманская организация в Ростовской области не стала оспаривать штраф за отсутствие маркировки

Зал суда. Фото: Федор Обмайкин / Югополис

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мусульманская религиозная организация Семикаракорского района оплатила штраф на сумму 30 тысяч рублей за подаренные имамом из Чечни книги. В Ростовской области нет случаев притеснения мусульман, но вопрос строительства новой мечети так и не решен.

Как писал "Кавказский узел", на 30 тысяч рублей оштрафовал суд в Семикаракорском районе местную мусульманскую общину по административной статье о распространении литературы без маркировки с официальным полным наименованием.

Мусульманская религиозная организация Семикаракорского района оплатила штраф на сумму 30 тысяч рублей за распространении литературы без маркировки с официальным полным наименованием, рассказал  «Кавказскому узлу» председатель Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Ростовской области (Донской мухтасибат) Наиль Кулахметов.

"Я постоянно езжу в ДНР и тесно подружился с имамом из Чечни, он стал ездить к нам. Один раз мы отвезли его в Семикаракорский район, в местную религиозную организацию, он там провел джума-намаз и оставил книги Духовного управления мусульман Чечни в виде подарков. Название книги не помню, но это религиозная литература про основы ислама. Проходит полгода и в эту организацию приходит проверка, они находят эту книжку на полках, и фиксируют, что нет маркировки. На основании этого местного имама оштрафовали на 30 тысяч рублей. По закону они правы, мы должны были проверить эти книги, поставить маркировку. Насколько я знаю, штраф уже оплачен", - сказал он.

Когда дело дошло до общественных слушаний, город нам отказал

Подобные проверки происходят довольно часто, но случаев притеснений мусульман нет, отмечает он.

"Подобных проблем нет. Проверки бывают, но все в рамках закона. А так если говорить о проблемах, то необходимо построить новую мечеть. У нас были определенные планы, но строительство новой мечети, к сожалению, пока отложено. Власти Батайска не разрешили. По какой именно причине, нам не сказали. Город сначала выделил 1 гектар земли между Ростовом и Батайском, все было согласовано, надо было пройти определенные процедуры, организовать слушания по вопросу строительства мечети и так далее. Но когда дело дошло до общественных слушаний, город нам отказал», - отметил он.

По его словам, в Ростовской области есть определенная нехватка мечетей и молельных домов.

"Естественно, эта проблема существует. В настоящее время в Ростове расширяют Соборную мечеть, но это никак не повлияет на вместимость людей. В целом не очень правильно, когда все мусульмане региона собираются в одном месте, образовываются большие пробки, бывают нарушения ПДД, поскольку машины оставляют на дороге. В этом плане нецелесообразно собирать весь город в одном месте, необходимо разгрузить это место. Поэтому нужна была мечеть  новая", - рассказал он.

Наша мечеть сейчас расширяется, завершили каркас, это  с запасом покроет потребности лет на 5-6

У мусульманской общины Ростовской области нет никаких проблем, подчеркнул председатель  Централизованной религиозной организации "Центральное Духовное Управление мусульман Ростовской области" Мухаммед Бикмаев. 

"Проблем как таковых у мусульман Ростовской области нет. Нет нехватки мечетей или молельных домов. Наша мечеть сейчас расширяется, завершили каркас, это  с запасом покроет потребности лет на 5-6. Община тоже расширяется, слава Богу", - сказал он «Кавказскому узлу».

Все книги в религиозных организациях, которые находятся в свободном доступе, должны быть маркированы согласно закону "О свободе совести и о религиозных объединениях", говорит директор Исследовательского центра "Сова"* Александр Верховский.

"На материалах, которые используются религиозными организациями для миссионерской деятельности, должна быть маркировка той организации, которая этот материал выпустила. Проблема в том, что очень часто в религиозных организациях книги лежат в общем доступе. Особенно в мечетях их кладут в общий шкафчик, и все могут брать оттуда книги», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, за любой немаркированный материал, который в свободном доступе, может быть наказание.

"По идее, все они должны быть маркированы. К этому довольно часто придираются. Полиция считает это совершенно достаточным для привлечения к ответственности. Согласно их позиции, если книга в свободном доступе, то это приравниваются к распространению. Общедоступные книги считаются находящимися в процессе распространения. Иначе зачем они стоят в общедоступном месте. Логика у них такая. Доказать обратное ты не сможешь никак", - объяснил он. 

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале марта суд в Таганроге оштрафовал на пять тысяч рублей главу местной мусульманской религиозной общины "Ихлас" Магомеда Кебедова, признав виновным в незаконной миссионерской деятельности.

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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