09 марта 2024, 03:03

Председатель мусульманской организации оштрафован в Таганроге за незаконное миссионерство

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Суд в Таганроге признал главу местной мусульманской религиозной организации "Ихлас" Магомеда Кебедова виновным в незаконной миссионерской деятельности и оштрафовал на пять тысяч рублей.

В решении, опубликованном 7 марта на сайте Таганрогского городского суда Ростовской области, говорится, что в отношении Кебедова был составлен административный протокол по части 4 статьи 5.26 КоАП РФ.

Решение о штрафе принял мировой судья в Таганрогском судебном районе Ростовской области на судебном участке №5 в декабре прошлого года. Однако защитник подал жалобу, заявив, что решение необоснованное и незаконное.

По данным суда, в ходе проверки выяснилось, что местная мусульманская религиозная организация города Таганрога "Ихлас" предложила одному мужчине, чье имя не названо, который не является представителем данного религиозного объединения, принять участие в "процессе обучения исламским канонам, которое проводится систематически". Ему также дали религиозную брошюру. Кроме того, указывается, что богослужения организация проводила в жилом помещении.

Суд пришел к сведению, что решение мирового судьи является правомерным и оставил его без изменения.

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Примечание:

"Ростовский священник оштрафован за незаконную миссионерскую деятельность", "Дело верующей из Черкесска направлено на пересмотр", "Верующему из Абинска отказано в смягчении сурового приговора по делу об экстремизме".

Автор: "Кавказский узел"

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