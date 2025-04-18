Поджог дома Бикмаева не вписался в тренд межконфессиональных отношений в Ростовской области

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Инциденты с участием мусульман в Ростовской области в основном связаны с личными конфликтами, не связанными религиозными конфликтами, на этом фоне поджог дома Мухаммед Бикмаева выглядит необычно, считают аналитики.

Как писал "Кавказский узел", вечером 15 апреля была совершена попытка поджога частного дома на улице Туркестанской, в котором живет председатель Центрального духовного управления мусульман Ростовской области, имам-ахунд Мухаммед Бикмаев. Он заявил, что не считает поджог дома покушением на себя

«Вечером неизвестные злоумышленники разбили стекла старой мечети, расположенной по адресу Туркестанская 28 и закинули бутылки с горючей смесью, явно с целью сжечь здание. Я проживаю по этому же адресу, но в соседнем доме. А пытались сжечь здание, где сейчас располагается Центральное духовное управление мусульман Ростовской области», — цитирует Бикмаева информационное агентство IslamNews.

Главный имам Ростовской области Мухаммед Бикмаев, дом которого пытались поджечь, пользуется большим уважением не только среди мусульман, отмечает ростовский политолог Дмитрий Абросимов.

«Он достаточно популярный человек в обществе в широком смысле. Он активно сотрудничает с властями, помогает нуждающимся. Сложно сказать, с чем связана эта попытка. Насколько мне известно, подозреваемые - не мусульмане. Однако не исключаю, что это связано с его участием в переговорах с террористами, захватившими СИЗО», - сказал Абросимов корреспонденту "Кавказского узла".

Бикмаев в июне 2024 года участвовал в переговорах с заключенными, захватившими заложников в ростовском СИЗО. Он пытался уговорить их отпустить заложников, но получил отказ. После этого силовики начали штурм изолятора. Подробнее о тех событиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Захват заложников в ростовском СИЗО".

Ростовская область отличается своим положительным отношением к мусульманам, считает политолог Бронислав Берковский. «Конечно, бывают инциденты, но это на бытовом уровне. Они бывают также внутри мусульманского сообщества, так что их нельзя назвать свидетельством межрелигиозной розни», - сказал он. По его словам, попытка поджога дома имама «частный случай, не связанный с религией».

Инциденты с участием мусульман в Ростовской области в основном связаны с личными конфликтами, считает директор информационно-аналитического центра "Сова"* Александр Верховский. «Время от времени в нашем мониторинге появляются сообщения о каких-то инцидентах в Ростовской области, которые на первый взгляд похожи на случаи межрелигиозной розни, но потом в ходе расследования выясняется, что это был личный конфликт, не связанный с религией. Конфликты между конкурирующими группами из-за бизнес-интересов, например. Поэтому я не могу сказать, что эта попытка поджога – часть какой-то тенденции», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, следует дождаться результатов расследования. «Бывают истории, когда поджигают и оставляют какое-то послание, надпись. Здесь причины могут быть разные: личный конфликт, идейный конфликт, коммерческий конфликт», - отметил он.

Напомним, в декабре 2024 года Мухаммед Бикмаев сообщил "Кавказскому узлу", что у мусульман Ростовской области нет "проблем как таковых". "Нет нехватки мечетей или молельных домов. Наша мечеть сейчас расширяется, завершили каркас, это с запасом покроет потребности лет на пять-шесть. Община тоже расширяется", - сказал он тогда.

Силовики задержали двух человек, которые подозреваются в попытке поджечь дом председателя ДУМ Ростовской области Мухаммеда Бикмаева. Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности,

Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества - пока наиболее подходящая квалификация для этого случая, считает адвокат Феликс Вертегель.

«Все зависит от целей поджога. По имеющейся информации, квалификация по статье 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) наиболее подходящая. В процессе расследования возможна переквалификация на более тяжкий состав. ч. 2 ст. 167 (деяния, совершенные из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. При покушении на преступление (ч.3 статьи 30 УК) наказание не может превышать 3/4 максимального срока, то есть не более 3 года 9 месяцев», - сказал корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, важно выяснить умысел подозреваемых. «Важно, с каким умыслом они это делали. Тут вполне может быть и покушение на убийство (статья 105 УК РФ). За это могут наказать лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет. А в случае статьи 167 статус имама уже не важен, поскольку часть 2 статьи как раз подразумевает религиозную и политическую ненависть», - указал Вертегель.

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